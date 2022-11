Travão de Pequim adia ida do Ant Group para a Bolsa por seis meses

Para surpresa dos mercados, os reguladores chineses travaram a Oferta Pública Inicial (IPO na sigla em inglês) do Ant Group, a fintech chinesa, dona do sistema de pagamentos Alipay. A operação poderia render um encaixe de 37 mil milhões de dólares (cerca de 31,6 mil milhões de euros) e destronaria o IPO da petrolífera saudita Aramco, considerada até hoje o maior do mundo.

Com outras atividades como crédito pessoal e seguros, a “jóia” do empresário Jack Ma, o dono do gigante de comércio electrónico Alibaba atraiu a suspeita da autoridades chinesas que receiam perder o controlo dos fluxos financeiros.

Tomada em nome da defesa dos consumidores, a decisão dos reguladores chineses deverá adiar o IPO do Ant Group pelo menos mais seis meses, adianta o Financial Times na sua edição desta quinta-feira.

O diário britânico acrescenta que o valor da operação poderá ser também “drasticamente” menor, citando fontes envolvidas na operação e investidores.

Com a admissão em simultâneo às bolsas de Hong Kong e Xangai indicada para esta quinta-feira, o Ant Group previa encaixar cerca de 37 mil milhões de dólares. A capitalização bolsista da fintech chinesa poderia chegar aos 250 mil milhões de dólares.

A Bolsa de Xangai decidiu suspender a operação esta terça-feira, um dia depois de Pequim anunciar um novo projecto de regulamentação da atividade que, segundo os investidores, obrigaria o Ant Group a reformular o seu modelo de negócio

A fintech chinesa decidiu então suspender também a sua entrada na Bolsa de Hong Kong. De acordo com advogados envolvidos na operação,citados pelo Financial Times, a empresa terá de responder às exigências dos reguladores chineses e apresentar um novo prospeto de IPO em Hong Kong, o que pode levar pelo menos seis meses.

A exigência por parte do regulador de que plataformas online providenciem pelo menos 30% do financiamento dos seus empréstimos será uma das que mais afetará o Ant Group, que financia apenas 2% dos seus empréstimos totais, com o resto a chegar de outras fontes como bancos.

Com cerca de 731 milhões de utilizadores ativos por mês, o sistema de pagamentos Alipay regista por ano um volume de transações da ordem dos 14 mil milhões de euros, segundo a Reuters.