Governo avança para prolongamento do apoio à retoma e abre caminho ao reforço da compensação dada aos trabalhadores

“O Governo decidiu que, no contexto da discussão parlamentar do Orçamento do Estado, irá propor à Assembleia da República a prorrogação durante o próximo ano, pelo menos durante o primeiro semestre, do regime do apoio à retoma progressiva”, avançou esta quinta-feira aos jornalistas o ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, na apresentação do novo pacote de apoios às empresas e ao emprego aprovado em Conselho de Ministros. O Executivo quer prolongar o apoio "enquanto durar a pandemia" e garante que irá discutir a possibilidade de diminuir a penalização salarial que atualmente é imposta aos profissionais abrangidos pelo regime.

Os patrões têm pedido um regresso do lay-off simplificado, que entre março e final de julho apoiou mais de 115 mil empresas, abrangendo 1,3 milhões de trabalhadores. Mas Siza Vieira recorda que o regime "é mais penalizador para trabalhadores e empresários do que o atual apoio à retoma". E é por isso que o Governo decidiu avançar para uma nova revisão deste mecanismo alargando a sua duração no tempo, o seu leque de abrangência e aliviando os cortes salariais impostos aos trabalhadores abrangidos pelo regime.

Neste momento, um trabalhador abrangido pela redução de horário prevista no apoio à retoma tem apenas garantida uma compensação entre 88% e 93% da sua retribuição normal ilíquida, consoante a percentagem de redução que lhe esteja a ser aplicada. “A nossa intenção não é reduzir essa compensação retributiva. Estamos, pelo contrário, a equacionar se podemos reforçá-la”, explicou.

Mexidas no Apoio à Retoma discutidas com partidos

O Executivo quer aproveitar as negociações do Orçamento do Estado para propor alterações às regras do apoio à retoma, desde logo garantindo a prorrogação do mecanismo até pelo menos junho de 2021. “É necessário dar um sinal às empresas de que, enquanto perdurar a situação de pandemia, podem contar sempre com essa possibilidade de apoio à manutenção do emprego", acrescentou o ministro.

Enquanto a configuração exata do regime para o próximo ano não é definida, o Governo avança já com o alargamento da sua abrangência a dois públicos para quem o acesso a este instrumento de apoio estava vedado: os empresários que tinham requerido o apoio extraordinário à normalização da atividade empresarial e que podem agora avançar para o apoio à retoma sem ter de devolver os montantes já recebidos pelo apoio anterior e os empresários que tinham transitado diretamente do lay-off simplificado para o lay-off tradicional, previsto no Código do Trabalho.

Subsídio e crédito a fundo perdido

A par com estas alterações ao apoio à retoma, e com um caráter mais imediato, o Governo avançou também com novas medidas de apoio direto à tesouraria e liquidez das empresas. Medidas temporárias, que vigorarão apenas até dezembro deste ano, mas que colocam na economia e nas empresas um pacote de subsídios e créditos no valor total de 1,5 mil milhões de euros, dos quais 910 milhões a fundo perdido.

Estão em causa duas medidas específicas: o programa Apoiar.pt e a criação de duas linhas de crédito. O primeiro vai subsidiar micro e pequenas empresas com atividade nos sectores mais afetados pela pandemia, como o turismo, as atividades culturais, hotelaria ou comércio que tenha estado encerrado durante o confinamento. São 750 milhões de euros em subsídios, a conceder a fundo perdido, financiados por fundos comunitários.

Para beneficiar deste apoio as empresas têm de registar uma quebra de faturação de pelo menos 25% de faturação nos três primeiros trimestres do ano face ao período homólogo de 2019. O montante do subsídio é o equivalente a 20% da quebra de faturação registada, tendo um teto máximo de 7.500 euros para as micro empresas e 40 mil euros para a pequenas empresas. O subsídio será pago em duas tranches, "uma logo após a candidatura e outra cerca de dois meses depois", explicou o ministro. Mas para poderem aceder a este apoio, as empresas têm de ter registado capitais próprios positivos no final de 2019, ter a sua situação regularizada junto do Fisco, da Segurança Social e da banca e ficam obrigadas a manter o nível de emprego e não distribuir lucros ou outros fundos a sócios.

Já no que toca às linhas de crédito, estão previstas duas: uma no montante total de 750 milhões de euros para a indústria exportadora outra, de 50 milhões de euros para empresas que atuem no sector de apoio a eventos culturais, desportivos, corporativos. Em ambos os casos, o montante do subsídio a conceder estará "indexado" aos postos de trabalho assegurados pela empresa e será possível aos empresários apoiados converter 20% do crédito recebido em subsídio a fundo perdido. A condição é a de manterem os postos de trabalho.