Faturação da Novabase cresce 12% face a 2019

A Novabase fechou os primeiros nove meses de 2019 com um volume de negócios de 93,3 milhões de euros. Com este valor, a integradora de tecnologias apresenta um crescimento de 12% da faturação face ao período homólogo de 2019. No comunicado enviado para a Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa não revela os lucros registados no terceiro trimestre de 2019.

O comunicado resume ainda vários acontecimentos que ajudam a confirmar que 2020 é um ano bastante “movimentado” para a Novabase. Além do regresso ao índice bolsista PSI-20, Luís Salvado apresentou candidatura para assumir a direção executiva durante o mandato de 2021-2023, a empresa fechou ainda a venda da empresa Collab e da unidade de negócios associada à análise de dados e aplicações, e ainda procedeu à compra da participação que a Vodafone tinha na Celfocus. comissão de mercado de valores mobiliários.

A estas operações junta-se a compra de 285 mil ações durante os primeiros nove meses, passando a deter 662 mil ações da própria empresa.

Depois destas operações, a Novabase alcançou uma liquidez de 49,4 milhões de euros. Em contrapartida, a capitalização bosista ascendeu a 105,8 milhões de euros.

Atualmente a empresa conta com 1769 profissionais. Mais de metade da faturação (55,7%) provém do estrangeiro. Tecnologias ligadas às finanças e telecomunicações representam 72% dos negócios da Novabase.

Na mensagem para os investidores, João Nuno Bento, atual CEO da Novabase, conclui que as operações levadas a cabo durante 2020 “criaram um modelo de negócios mais homogéneo. Estamos a concluir os ajustamentos necessários para tomar a estrutura de suporte mais eficiente”.