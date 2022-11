Santander antecipa perdas em créditos, lucra menos 35% mas reforça solidez

Ainda não há sinais evidentes de que o crédito malparado se está já a intensificar, mas as projeções económicas exigem prudência. É este enquadramento que tem levado os bancos a registar novas imparidades e foi isso que aconteceu também no Santander em Portugal.

A imparidade para ativos financeiros (perdas antecipadas) atingiu os 146,5 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, sendo que o valor foi imposto com base no cenário macroeconómico mais adverso em cima da mesa, como o que consta “nas diferentes projeções realizadas por instituições nacionais e internacionais”. “Esta evolução reflete um reforço preventivo, na medida em que a qualidade creditícia permanece sólida, materializada num rácio de exposições não produtivas (NPE) de 2,8%”, aponta o comunicado de resultados do banco liderado por Pedro Castro e Almeida – que, mais uma vez, optou por não fazer uma conferência de apresentação de contas.

Este é o indicador que mais contribuiu para a descida dos resultados do Santander Totta. Se nos primeiros nove meses de 2019, o banco gerou um lucro próximo de 400 milhões de euros, no mesmo período deste ano ficou nos 255 milhões de euros. É uma quebra de 35% em termos homólogos. O retorno sobre o capital (ROE) baixou de 12,5% para 8%.

“Os resultados dos primeiros nove meses do ano registaram um decréscimo derivado do impacto que a pandemia Covid-19 está a ter na nossa atividade, apesar de termos sentido uma melhoria quando comparamos o terceiro trimestre com o anterior”, comenta o presidente do banco, citado na nota de imprensa.

A rubrica de receitas (produto bancário) recuou 5,5%, devido a quebras na margem financeira (que o banco justifica com os menores spreads nos créditos bancários), e nas comissões cobradas aos clientes. Os custos operacionais também caíram 5,3%, o que permitiu que o rácio de eficiência – que compara os dois lados da despesa e da receita – estabilizasse e se fixasse nos 44,6%.

Menos 194 trabalhadores e menos 46 agências

O Santander Totta está a avançar com um processo de rescisões por mútuo acordo, como já foi noticiado, mas, no último ano, a saída de pessoal já tem acontecido. Em termos líquidos, o banco empregava, no fim de setembro, menos 194 funcionários do que em setembro de 2019, estando próximo de descer da fasquia dos 6000 trabalhadores.

A evolução do quadro de pessoal acompanhou o corte de balcões, sendo que a insígnia do Santander passou a estar apenas em 465 agências, menos 46 do que no fim do terceiro trimestre de 2019.

Rácio de capital cresce sem dividendos

Em termos de solidez, o banco português de capitais espanhóis aponta valores elevados, beneficiados pela não distribuição de dividendos este ano, como recomendado pelo Banco Central Europeu.

O rácio Common Equity Tier 1 (CET 1), o indicador que mede os fundos próprios mais exigentes, ascendeu a 20,3% (na versão fully implemented) e 21,3% (na versão phased-in), em setembro de 2020.