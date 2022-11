Negociações com os sindicatos da TAP vão começar já, assegura Pedro Nuno Santos

O ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, deixou esta quarta-feira no Parlamento uma mensagem que há muito os sindicatos da TAP desejavam ouvir: as negociações no âmbito do processo de reestruturação vão começar "desde já". Os sindicatos querem ter uma palavra a dizer.

"A primeira fase do plano de reestruturação está feita, o que nos permite iniciar a negociação com os sindicatos. Esse trabalho vai iniciar-se desde já", avançou Pedro Nuno Santos na audição no Parlamento, no âmbito da apreciação na especialidade da proposta de Orçamento do Estado para 2021.



O governante adiantou que "estão já a ser marcadas reuniões com os sindicatos para discussão da reestruturação". No início desta semana os sindicatos ainda não tinham sido convocados para qualquer reunião. A ausência de diálogo tem feito subir a crispação entre os trabalhadores da TAP, que há muito reclamam a vontade de participar no processo.

O governante deixou claro que o plano "vai ser exigente", e defendeu que terá de ser feito com "responsabilidade". "Temos uma companhia aérea que está sobredimensionada para a realidade atual e temos de conseguir um processo de restruturação que garanta que a companhia aérea vai ser viável e sustentável", defendeu Pedro Nuno Santos.

O ministro anunciou já, também no Parlamento em outubro, que iriam sair 1.600 trabalhadores do grupo TAP até ao final do ano, tendo já saído 1.200 colaboradores.