NOS: lucros trimestrais caem 7,9%, apesar de aumento de 160 mil clientes nas redes móveis

A NOS apresentou esta quarta-feira os resultados trimestrais, destacando uma tendência de recuperação face aos efeitos negativos da primeira fase da pandemia. Durante o terceiro trimestre de 2020, que só terá sido afetado no final pelas novas medidas de contingência e pelos efeitos da segunda fase pandémica, a operadora de telecomunicações liderada pela Sonae registou uma faturação consolidada de 346,9 milhões de euros, que reflete uma perda de 6,4% face aos resultados do terceiro trimestrer de 2019. Nos lucros, foram declarados 44,1 milhões de euros – menos 7,9% que no período homólogo de 2019. Nas redes móveis, houve um aumento de 160 mil clientes

Em comunicado, a NOS faz notar que as receitas que decorrem exclusivamente dos serviços de telecomunicações (342 milhões de um total de 346,9 milhões das receitas consolidadas) apresentam uma evolução mais animadora. “O terceiro trimestre deste ano marca o início da recuperação da NOS após um período intensamente marcado pela pandemia COVID-19. Essa recuperação fez-se sentir num nível intenso de captação de mais clientes e serviços, bem como numa melhoria relativa das receitas, ainda em quebra de 1,4%, mas longe da quebra de 7,8% verificada no trimestre anterior”, refere Miguel Almeida, administrador da NOS no comunicado divulgado pela operadora.

Na análise aos primeiros nove meses do ano, a faturação decorrente dos serviços de telecomunicações cifrou-se em 995,5 milhões de euros e refletiu uma evolução negativa de 3,8% face ao mesmo período de 2019. Nos lucros somados dos três primeiros trimestres de 2020, a NOS apresenta um total de 79,1 milhões de euros, que representam uma perda de 42,7% em comparação com o período homólogo do ano passado.

Nos indicadores que evoluíram em crescendo, destaque para a captação de 163 mil clientes nas redes de telemóveis, que levou a operadora a fechar o terceiro período de 2020 com um total de 4,972 milhões de subscrições.

Na rede fixa, a NOS está muito próxima dos 4,8 milhões de “casas passadas” (lares ou entidades que podem receber a rede da operadora, se o solicitarem). Mais de 37% destas “casas passadas” dispõem de rede de fibra ótica.

No total, a NOS conta com 1656,4 milhões de subscritores de TV paga. O que corresponde a um crescimento de 1,5% face ao mesmo período de 2019.

“Neste período, a NOS acelerou o seu investimento, que atingiu 97,8 milhões de euros, reforçando a capacidade e resiliência das suas redes de comunicações, e aumentando o número de casas com redes de nova geração para 4,8 milhões. O forte investimento realizado numa conjuntura adversa mostra, mais uma vez, o compromisso da NOS em entregar aos portugueses a melhor experiência de comunicações e entretenimento, ao mesmo tempo que aposta num serviço ao cliente cada vez mais eficiente”, refere Miguel Almeida no comunicado da NOS.

Entre os indicadores merecedores de realce, figuram a “redução drástica” das receitas de roaming geradas pela interconexão de visitantes estrangeiros com as redes móveis da NOS e ainda o facto de os cinemas detidos pela operadora terem reaberto a 2 de julho ao cabo de três meses fechados – mas a afluência dos cinéfilos ser ainda diminuta.

As receitas audiovisuais e das salas de cinema passaram de 33,6 para 11,1 milhões quando comparados os trimestres de 2019 e 2020. O que reflete uma perda de 66,9%. Os negócios associados ao audiovisual e às salas de cinema apresentaram 5,1 milhões de euros de lucros, sem contar com impostos, juros, amortizações e depreciações (EBITDA) no terceiro trimestre. O que representa uma quebra de 67,4% face ao terceiro trimestre de 2019.