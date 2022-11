Dos carros autónomos à mobilidade na lua, o 5G vai transformar a sociedade do futuro

A redução da sinistralidade, do consumo de combustível e da pegada de carbono são, para estes especialistas, vantagens claras da utilização do 5G nas soluções de mobilidade. Por outro lado, o aumento da produtividade através de aplicações da rede no sector do transporte de mercadorias é, também, uma realidade cada vez mais próxima com a nova tecnologia celular;

“Altos débitos de dados na ordem do gigabit, latências muito baixas e garantia de ligações massivas em simultâneo” são, segundo Carla Botelho, características transformadoras do 5G que vão permitir conectar pessoas, carros e infraestruturas com elevada fiabilidade;

Ricardo Pinto defende que a nova geração móvel aplicada à mobilidade permitirá cumprir desafios no campo da segurança, reduzindo fatalidades, mas sobretudo “aumentar a eficiência do tráfego e reduzir as emissões de carbono";

