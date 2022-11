Implementação do 5G permitirá acelerar o desenvolvimento de cidades inteligentes

Disrupção é a palavra de ordem quando o tema é a implementação do 5G, em especial quando em causa estão projetos na área da mobilidade, das smart cities ou até da sustentabilidade. As características básicas da nova geração móvel permitirão fazer avançar ambições no que respeita, por exemplo, aos veículos autónomos pela capacidade de garantir “elevados débitos de informação, respostas instantâneas e ligações massivas de objetos inteligentes e conectados entre si”, explica ao Expresso Carla Botelho, responsável pelo programa de 5G da NOS. “A combinação desses três fatores cria enormes oportunidades para o funcionamento das cidades e a melhoria da vida das pessoas”, acrescenta.

No caso da mobilidade, uma das áreas prioritárias para qualquer plano de ação rumo à sustentabilidade das cidades, a chegada do 5G é especialmente importante. Frederico Vaz, CTO da A-to-Be, sublinha que “é expectável que possam existir benefícios na forma como todo o ecossistema de mobilidade comunica”, colocando veículos e infraestrutura a falar entre si para garantir maior segurança e eficiência. A condução autónoma depende inteiramente desta capacidade de conectividade estável, robusta e de alta velocidade. No entanto, Carla Botelho relembra que o 5G “é uma tecnologia que não vem apenas transformar as comunicações, mas a sociedade no seu todo” e que tem capacidade para tornar as cidades cada vez mais “inteligentes e mais amigas do ambiente”.

A distribuição e o armazenamento inteligentes, a telegestão de redes de abastecimento ou a utilização de drones para atividades de manutenção “são apenas alguns exemplos do papel transformador” da nova geração móvel. A NOS – que tem vindo a desenvolver vários projetos-piloto para testar aplicações do 5G, nomeadamente em Matosinhos -, a A-to-Be e a Nokia Portugal são algumas das empresas que têm vindo, no âmbito da iniciativa 5G-Mobix, a querer testar e demonstrar as capacidades da rede na área da Mobilidade Cooperativa, Conectada e Automatizada (CCAM). O projeto, cofinanciado pelo programa Horizonte 2020, “implementa a infraestrutura de conectividade 5G no corredor rodoviário Porto – Vigo, onde serão realizados testes para demonstrar a viabilidade da tecnologia CCAM sobre 5G, identificar o que pode ser melhorado e contribuir para os standards”, esclarece a responsável da operadora de telecomunicações. A ideia, detalha Frederico Vaz, é “avaliar as implicações do 5G no sector da mobilidade e o seu papel no futuro da condução autónoma por meio de testes em condições reais” e nos quais a A-to-Be, empresa do grupo Brisa, tem aplicado o conhecimento acumulado ao longo de quatro décadas.

O 5G-Mobix - que junta 55 empresas de dez países da União Europeia, Turquia, China e Coreia – será um dos casos de estudo apresentados no debate desta quarta-feira, “O Futuro com 5G na mobilidade”, promovido pela APDC. A conversa, com início previsto para as 09h30 e com transmissão em direto no site da associação, será moderada por Sandra Almeida (APDC) e juntará Carla Botelho (NOS), Frederico Vaz (A-to-Be) e Ricardo Pinto (Nokia) em torno das vantagens que a nova geração móvel pode ter no desenvolvimento de projetos de mobilidade.