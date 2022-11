Grupo Monte do Pasto e Innoliva vão investir 15 milhões em olival e frutos secos

O anúncio foi feito esta segunda-feira pelo grupo Monte do Pasto, detida pelo grupo macaense CESL Ásia, liderado pelo português António Trindade. O projeto será desenvolvido nos concelhos de Cuba e Alvito, no distrito de Beja, onde o grupo Monte do Pasto tem já investimentos agrícolas, nomeadamente de gado.



O Monte do Pasto assume-se como "líder ibérico na criação de gado bovino ao ar livre". A Innoliva pertence ao Fundo de Investimento Cibus e tem vários projetos de olival intensivo em Espanha e Portugal.

Os promotores avançam que haverá uma parte do projeto feito com base em agricultura orgânica e biológica, mas não especificam qual. E sublinham a "vocação exportadora" do projeto. "Irá reforçar o potencial comercial de outras produções alentejanas, designadamente possibilitando a criação de uma marca com certificação de origem e a melhoria de margens para os produtores do Alentejo", lê-se no comunicado.

O grupo Monte do Pasto adianta que irá lançar ainda este ano, "a marca 'premium' de carne bovina True Born, em Macau e, posteriormente, em Hong Kong".

O acordo, dizem os promotores, insere-se na estratégia de valorização dos recursos próprios e regionais que o Grupo Monte do Pasto está a desenvolver no quadro da sua integração na Plataforma Focus, uma iniciativa do acionista CESL Ásia. O objetivo é "criar novas oportunidades comerciais para os produtos agrícolas portugueses de qualidade comprovada nos atrativos mercados asiáticos".

O Monte do Pasto, com 35 anos de experiência em pecuária e agricultura, tem sede no concelho de Cuba e instalações pecuárias e quase 3.700 hectares de pastagens nos concelhos de Cuba, Alvito e Ferreira do Alentejo.

A Innoliva tem propriedades no Alentejo e nos municípios espanhóis de Badajoz e Córdoba, num total de cerca de 8.000 hectares, e um lagar em Alvalade, no concelho alentejano de Santiago do Cacém.