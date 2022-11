Consumo de eletricidade em outubro recuou 2,2%

O consumo de eletricidade em Portugal em outubro apresentou uma redução de 2,2%, segundo a REN - Redes Energéticas Nacionais. Corrigindo os dados do efeito de temperatura e de dias úteis, o consumo elétrico do país teve uma diminuição de 1,7% face ao mesmo mês do ano passado.

Em termos acumulados, nos primeiros dez meses do ano o consumo de eletricidade sofreu uma redução de 3,4% face a 2019, ou de 3,9% com correção de temperatura e dias úteis. O que mostra que o impacto da pandemia na procura de eletricidade foi em outubro mais suave do que nos meses anteriores.

Segundo a REN, a produção renovável abasteceu 57% do consumo nacional de energia elétrica em outubro, incluindo saldo exportador, tendo a não renovável contribuído com 43%.

No total do ano até outubro a produção renovável foi responsável pelo abastecimento de 56% do consumo, repartida pela hidroelétrica com 24%, eólica com 23%, biomassa com 7% e fotovoltaica com cerca de 3%.

A produção não renovável abasteceu 39% do consumo, fundamentalmente com gás natural, representando o carvão cerca de 3% do consumo. O saldo de trocas com o estrangeiro assegurou os restantes 5% do consumo nacional.

No mercado de gás natural registou-se uma variação homóloga negativa do consumo de 3,9% em outubro e uma descida de 1,7% nos primeiros dez meses do ano, segundo a REN.