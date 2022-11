Bancos podem ter de pagar multas ao Banco de Portugal caso não respondam a pedidos do supervisor

Comecemos este texto com um exemplo: o Banco de Portugal pede ao Banco A para parar com uma conduta que considera estar a ser prejudicial. O Banco A demora a alterar essa conduta sem uma justificação válida. O Banco de Portugal pode impor um valor diário que o Banco A tem de pagar até que essa mudança aconteça. Chama-se medida pecuniária compulsória e é um dos novos poderes que o Banco de Portugal espera ganhar com a nova legislação que propõe para a banca.

“Para promover uma maior eficácia da supervisão e à semelhança do que sucede com outras autoridades nacionais e europeias, atribui-se ao Banco de Portugal o poder de aplicar medidas pecuniárias compulsórias em caso de incumprimento de decisões através das quais impôs a adoção ou a cessação de determinada conduta”, indica o documento de consulta pública sobre o anteprojeto do Código da Atividade Bancária, procedimento que se iniciou na semana passada e que se estende até 4 de dezembro. Objetivo: dissuadir as instituições que estão em falta na entrega de determinados reportes considerados importantes, ou decisões recomendadas que os bancos não cumpram.

Essa medida – ou melhor, essa multa que tem de ser paga diariamente – não pode exceder os 10% da média diária do volume de negócios do banco no ano anterior. Além do Banco de Portugal, também o Fundo de Resolução e o Fundo de Garantia de Depósitos podem aplicar estas medidas. É uma novidade para o supervisor da banca, mas já acontece noutros sectores.

O poder está na nova proposta de legislação, a que o Banco de Portugal chamou Código da Atividade Bancária, que vem substituir o atual Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras. A sigla torna-se mais simples, passando de RGICSF para CAB, e reflete a vontade de simplificação e sistematização deste tema. O RGICSF existe desde 1993 e, desde então, muito mudou na legislação e na organização bancária (desde logo, em 2014, o BCE passou a assegurar a supervisão bancária sobre os grandes bancos).

Afastamento de acionistas

No anteprojeto que está em consulta pública até 4 de dezembro e que poderá receber melhorias e alterações, o Banco de Portugal considera importante, também, reforçar a sua capacidade de intervenção em situações que considera urgentes, seja para prevenir o risco de grave dano para uma gestão sã e prudente seja para evitar risco para a estabilidade financeira. Uma das hipóteses é a inibição provisória de direitos de voto (atualmente a inibição não é tão fácil nem em antecipação a um risco vindouro), mas não é a única, já que também quer ter capacidade para levar à venda de posições acionistas numa determinada instituição (total ou parcial).

Esta questão vem reforçar um poder que, recentemente, foi colocado em prática pelo Banco de Portugal, no que diz respeito à posição detida por Isabel dos Santos no Eurobic, banco que está à venda e onde a empresária angolana tem a maioria do capital.

Ou seja, o Banco de Portugal quer, através desta proposta de legislação – que será entregue ao Ministério das Finanças e que terá depois de fazer um caminho até à sua entrada em vigor, que pode levar longos meses –, conquistar o poder para obrigar os maiores acionistas de um banco a vender a sua posição caso não tenham capacidade para manter a sua solidez, assim como quando existam motivos que possam indiciar suspeitas de lavagem de dinheiro.

Na prática, o supervisor (que neste dossiê é representado pelo vice-governador, Luís Máximo dos Santos) quer que esta regra possa ser desencadeada sempre que esteja em risco a sustentabilidade de um banco e a falta de capacidade do seu, ou seus, acionistas para o capitalizarem, caso este venha a precisar.

Mais regras

Há mais regras nesta nova proposta de Código da Atividade Bancária, como as relativas à colocação de novos instrumentos financeiros junto dos clientes não qualificados (os clientes bancários normais). Em causa estão os instrumentos que os bancos emitem para se protegerem em situações de dificuldades extremas (MREL), e este regime estabelece que não pode haver subscrição aos balcões dos bancos de montantes inferiores a 100 mil euros – pretendendo assim afastar os clientes menos preparados para saber que instrumentos são estes. O montante nominal mínimo é de 100 mil euros para todos os investidores.

O Banco de Portugal também propõe ganhar poderes para proibir os bancos de fazerem operações com entidades de países que o supervisor considera não cooperantes, podendo levar mesmo a vendas de sucursais, em casos extremos de impedimento de acesso à informação.