Peritos avisam que sociedade civil tem “obrigação” de melhorar o Plano de Recuperação e Resiliência

“É obrigação da sociedade civil melhorar o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para 2021-2026, dado o seu caráter preliminar e os limitados efeitos na economia que o Governo espera obter”, diz Jorge Marrão, presidente da Plataforma Missão Crescimento, que reúne a Ordem dos Economistas, a Ordem dos Engenheiros, a Confederação Empresarial de Portugal, o Fórum de Administradores e Gestores de Empresas e o Projeto Farol.

Jorge Marrão afirma que a lista de medidas do Governo para aplicar os €13.944 milhões (ver tabela) deve “ser repensada, porque o impacto no PIB potencial é relativamente baixo”. No documento submetido à Comissão Europeia a 15 de outubro, o Governo espera “um impacto estrutural do PRR na economia portuguesa (expansão da curva da oferta) de 0,25 pontos percentuais em relação ao PIB num contexto sem pandemia” e estima que “o crescimento do PIB potencial da economia passe de 1,8% para 2,1% no período pós-PRR”.