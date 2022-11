Há outras prioridades, mas CEO já olham mais para a sustentabilidade

Os governos centrais, locais e órgãos reguladores estão a tomar medidas que visam a aceleração da transição energética e a descarbonização, com as estruturas empresariais cada vez mais sensibilizadas para esta questão fundamental. O que não é sinónimo de estar em primeiro lugar (longe disso) na lista de prioridades de muitos.

"Apesar da sustentabilidade do planeta e o valor ambiental e social gerado pelas empresas fazerem cada vez mais parte da agenda e das escolhas dos consumidores, essas preocupações não surgem na lista de preocupações evidenciadas" no inquérito feito pela Deloitte a CEO portugueses, revela o partner da consultora, Sérgio do Monte Lee. É algo que, na sua opinião revela "alguma desconexão com o consumidor, aspeto pouco desejável num contexto de relançamento económico".

Um ligeiro desenquadramento que é ainda mais "surpreendente" se analisarmos "as intenções publicamente manifestadas pelo Governo nesta matéria, que tem comunicado a preparação de investimentos significativos, por exemplo, em energias alternativas e mobilidade verde. Tal como já acontece a nível comunitário.

No início do segundo semestre de 2020, a União Europeia anunciou a criação da Aliança Europeia de Hidrogénio Verde, com destaque para o papel de Portugal na implementação do plano, dada a localização estratégica e infraestruturas existentes. Paralelamente, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou uma nova meta comunitária para a redução de emissões poluentes - que passa a ser de 55% até 2030 – assim como a emissão de €225 mil milhões em “green bonds” (dívida verde).

Produtos sustentáveis

Podem estar a surgir a um ritmo mais lento que o desejável em alguns casos, mas as alterações ganham cada vez mais importância. Como expõe o CEO interino da EDP, Miguel Stilwell d’Andrade, "ao longo dos últimos anos, os critérios ESG – Ambiente, Social e de Governo – têm vindo a ganhar importância nas estratégias de investimento a nível mundial, enquanto fatores decisivos nas perspetivas de longo-prazo das empresas".

O gestor chama a atenção para o "crescimento exponencial do investimento socialmente responsável a nível global, totalizando 31 biliões de dólares [aproximadamente €26,6 biliões], o que corresponde a 36% do mercado total". Destaque também para "o aumento significativo de emissões de obrigações verdes", que de acordo com a Bloomberg, em 2019, tiveram "um crescimento de 160% face aos valores médios anuais da década anterior". É um campo onde a EDP foi pioneira ao ser emitir a primeira empresa portuguesa a emitir "green bonds" e, desde outubro de 2018, já emitiu "mais de €4,4 mil milhões em instrumentos de dívida verde".

Noutro campo, algumas empresas retiraram do seu portfólio bens ou serviços por questões ambientais, ou de saúde, com objetivo de passar uma imagem interna e externa de valores sociais e valorização da sustentabilidade do planeta. Observa-se também uma maior procura de marcas e produtos ambientalmente responsáveis, que se assume como um importante fator de obtenção e retenção de clientes de atração e retenção de talento. "Para o futuro, e devido à pandemia, teremos necessariamente de repensar a globalização como a conhecemos e tirar lições sobre as suas fragilidades, nomeadamente no combate às alterações climáticas e sobre os riscos epidémicos", resume Miguel Stilwell d’Andrade.