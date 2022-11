PSD quer que o Governo explique os custos que está a suportar com as operações da TAP no Brasil

O PSD quer saber quanto do dinheiro do apoio público que foi dado ao Estado está a ser usado nas operações do grupo TAP, nomeadamente na empresa de manutenção, que deu prejuízos de centenas de milhões de euros ao longo dos últimos anos. Os sociais democratas questionam ainda porque não está o governo brasileiro envolvido neste esforço.

O PSD quer ainda ver esclarecida a "dúvida sobre a eventual utilização dos fundos disponibilizados pelo Estado à TAP para pagamento dos resgates antecipados do fundo de pensões dos trabalhadores da TAP, o Plano de Pensões Jubileu". E pergunta ao governo que aumentos salariais estão previstos para os trabalhadores qualificados da TAP em 2020 e 2021, nomeadamente para os pilotos.

“No dia 23 e no dia 28 de outubro foi perguntado várias vezes ao Ministro das Finanças qual era o valor dos gastos operacionais das operações no Brasil da TAP que estavam a ser pagos com o dinheiro de todos os portugueses. O Ministro de Estado e das Finanças não respondeu uma, duas, três vezes, omitindo esta informação ao Parlamento e a todos os portugueses, mesmo conhecendo o contexto tão difícil que as empresas portuguesas estão a ultrapassar e o facto de as mesmas não beneficiarem de apoios sequer de uma pequena parte daqueles dados ao Grupo TAP no contexto do OE Suplementar 2020 e do OE2021”, argumenta o PSD no pedido de esclarecimento que faz ao governo.

As empresas do grupo TAP no Brasil são a Aeropar e TAP Manutenção e Engenharia Brasil, S.A. Tem sido um pesado custo para a transportadora portuguesa. "Sistematicamente, os resultados positivos são consumidos pela operação no Brasil, em resultado das operações de empresas que o grupo TAP detém nesse país (a Aeropar, com prejuízo de, pelo menos, 423,9 milhões de euros, e a TAP Manutenção e Engenharia Brasil, com prejuízos de, pelo menos, 116,8 milhões de euros)", lê-se no requerimento do PSD. O grupo TAP no Brasil tem 750 trabalhadores.

A pergunta do Grupo Parlamentar do PSD entregou na quinta-feira é dirigida ao Ministro de Estado e das Finanças. Nela é sublinhada a opção política, "que veio trazer para as finanças da República riscos assinaláveis, como bem elenca o Conselho de Finanças Públicas, a propósito da Proposta do Orçamento de Estado para 2021”. Além dos 1,2 mil milhões de euros autorizados por Bruxelas, o governo já inscreveu no OE de 2021 um montante adicional de 500 milhões de euros para um empréstimo garantido.

O PSD queixa-se de falta de informação. E deixa um conjunto de perguntas: "Qual o valor concreto das despesas operacionais pagas nas operações do Grupo TAP no Brasil com o dinheiro emprestado pelo Estado?"

Sobre a TAP no Brasil, o PSD pede que o Governo detalhe o valor que está a ser gasto por cada tipo de despesa: fornecedores, trabalhadores, dívida de qualquer natureza, outro passivo, outras. E que clarifique o valor que se dirigiu para cada uma das empresas, a Aeropar e TAP Manutenção e Engenharia Brasil, S.A..

"Qual o valor total utilizado do empréstimo do Estado em 2020 para pagamento de resgates antecipados do fundo de pensões dos trabalhadores da TAP (Plano de Pensões Jubileu ou outro)?", pergunta ainda o PSD.

A quinta pergunta que o PSD deixa é sobre que "aumentos salariais (ou prémios) em valor estão previstos para o ano de 2020 e 2021 para os trabalhadores qualificados da companhia área TAP (pilotos, por exemplo), atentas as condições das relações contratuais em vigor?"

Por fim, o PSD quer ver esclarecido pagamento de salários no período em que a TAP esteve com trabalhadores em layoff, tendo em conta que houve exceções e que a companhia pagou acima do teto máximo de 1905 euros.

"Qual foi o montante total pago pela TAP em salários ou outros complementos, com recurso ao valor dos 1.200 milhões de euros emprestados pelo Governo, acima dos tetos máximos fixados no Decreto-Lei n.º 10-G/2020, de 26 de março?", pergunta o PSD.