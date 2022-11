Mil milhões de euros para produtos ultrainovadores

O apelo vem de Nelson de Souza, o ministro do Planeamento e coordenador dos fundos europeus e do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para 2021-2026: “Os empresários com maior ambição devem unir-se entre si e com as universidades, os politécnicos ou os centros tecnológicos para proporem novas oportunidade de exportação, geradoras de grande valor acrescentado e emprego qualificado. Cá estaremos para apoiar os seus investimentos a subsídio perdido e à taxa máxima de cofinanciamento que nos for possível aplicar.”

Eis os empresários que o Governo procura para protagonizarem as chamadas “agendas mobilizadoras para a reindustrialização”. Este é o nome do maior programa destinado às empresas no âmbito do extraordinário envelope de subsídios europeus do Instrumento de Recuperação Europeu Next Generation EU (ver projetos assinalados a amarelo na tabela).