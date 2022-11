Hospital da Cruz Vermelha passa para as mãos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

A maioria do capital da sociedade gestora do Hospital da Cruz Vermelha Portuguesa (HCVP) está já nas mãos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML). Confrontado com a falência iminente do hospital, o presidente nacional da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) e presidente do conselho de administração do HCVP, Francisco George, avançou com a operação, segundo uma comunicação do responsável ao conselho supremo da CVP, a que o Expresso teve acesso.

