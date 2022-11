Taxa de desemprego recua em setembro e inverte tendência de subida desde junho

Ao fim de três meses sempre a subir, a taxa de desemprego em Portugal recuou em setembro, para 7,7%, indica a estimativa provisória publicada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) esta quinta-feira. Este valor compara com os 8,1% registados em agosto.

A taxa de desemprego tinha vindo sucessivamente a subir desde junho, quando, à medida que se desvaneceram os efeitos do confinamento (que travou a subida da taxa de desemprego, medida segundo o conceito da Organização Internacional do Trabalho, que é usado pelo INE), o impacto negativo da pandemia de covid-19 no mercado de trabalho se tornou visível.

Uma trajetória que levou a taxa de desemprego dos 5,9% em maio, para 8,1% em agosto. E que agora foi interrompida, segundo os dados do INE, ajustados de sazonalidade. Ainda assim, a taxa de desemprego está 1,2 pontos percentuais acima do que acontecia um ano antes, em setembro de 2019.

Também a taxa de desemprego dos jovens recuou em setembro, indica a estimativa provisória do INE, situando-se nos 24%, menos 2,8 pontos percentuais do que em agosto.

Segundo o INE, em setembro a população desempregada (estimativa provisória) ficou nas 398,7 mil pessoas. Ou seja, diminuiu 3,7% (15,4 mil pessoas) em relação ao mês anterior, tendo aumentado 17,1% (58,2 mil pessoas) por comparação com setembro de 2019.

Ao mesmo tempo, o emprego aumentou. Em setembro, a estimativa provisória do INE para a população empregada atingiu 4,7553 milhões de pessoas, aumentando 0,8%, (mais 38,3 mil pessoas) em relação a agosto. Ainda assim, na comparação homóloga, verifica-se uma redução de 2,3% (114,3 mil pessoas).

Subutilização do trabalho também recua

A descida da taxa de desemprego em setembro face a agosto foi acompanhada por uma redução da taxa de subutilização do trabalho, indicam os dados do INE.

Este indicador, que além da população desempregada, inclui o subemprego de trabalhadores a tempo parcial, os inativos à procura de emprego mas não disponíveis para trabalhar e os inativos disponíveis mas que não procuram emprego, dá um retrato mais abrangente da situação no mercado de trabalho.

Em setembro, a estimativa provisória da subutilização do trabalho situou-se em 821,2 mil pessoas, o que corresponde a uma diminuição de 1,3% (11,2 mil pessoas) em relação à estimativa de agosto e a um aumento de 20,1% (137,5 mil pessoas) por comparação com o valor de setembro de 2019.

A estimativa provisória da taxa de subutilização do trabalho de setembro foi de 15,2%, tendo diminuído 0,3 pontos percentuais em relação ao mês anterior e aumentado 2,5 pontos percentuais por comparação com setembro de 2019.

O INE destaca que "a diminuição mensal da taxa de subutilização do trabalho neste mês resultou da diminuição da população desempregada e do número de inativos disponíveis mas que não procuram emprego". Ou seja, os chamados "desencorajados" também diminuiram.