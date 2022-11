Desemprego na Alemanha cai para 6% em outubro, pelo 2.º mês consecutivo

O número de pessoas registadas como desempregadas na Alemanha diminuiu em outubro em 87.000 pessoas para 2.760.000 pessoas.

"O desemprego e o subemprego caíram drasticamente em outubro e os pedidos de redução de horas de trabalho continuam a diminuir", disse o presidente da BA, Detlef Scheele, numa conferência de imprensa.

Apesar desta melhoria, acrescentou, "as marcas claras da primeira vaga da pandemia da covid-19 ainda são visíveis no mercado de trabalho (alemão)", sublinhou.

Isto é evidente quando se comparam os números atuais com os registados um ano atrás, já que o número de desempregados na principal economia europeia aumentou nestes doze meses em 556.000 indivíduos e a taxa de desemprego em outubro de 2019 foi de 4,8%.

Por seu lado, o número de empregados que trabalham em horário reduzido com apoio do Estado, o denominado "Kurzarbeit", é de 2,58 milhões (de acordo com os últimos dados de agosto) quando atingiu seis milhões em abril.