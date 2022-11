PSI 20 segue tendência europeia e negoceia em queda. Galp está em mínimos históricos

A bolsa nacional abriu a negociar em queda pelo terceiro dia consecutivo. Acompanhando a tendência de perda registada nas principais praças europeias que estão em mínimo desde junho, o índice acionista PSI20 cai esta quarta-feira 1,6%, pressionado pelas fortes descidas das energéticas e do BCP. Receios de novo confinamento em vários países estão a influenciar negativamente os mercados.

Com vários países a reforçar as medidas de restrição - como a Alemanha ou França que preparam encerramentos temporários de alguns sectores de atividade ou um novo confinamento total - para conter o contágio por Covid-19, as praças Europeias estão em queda generalizada. O índice de referência europeu Stoxx600 atingiu esta quarta feira o nível mais baixo desde há quatro meses, recuando 0,91% para 349,36 pontos.

No PSI20, a petrolífera nacional Galp perde 5,41% para 7,00 euros. É o valor mais baixo dos últimos 12 anos. O Millennium bcp também segue a tendência e perde 3,02% para 0,07 euros. As ações da EDP-Energias de Portugal perdem também 2,2% para 4,22 euros e a EDP Renováveis arrancou negociações a desvalorizar 1,78% para 15,46 euros. No cenário global de perdas, também a REN está a recuar 1,3% para 2,28 euros.

A Jerónimo Martins, que hoje divulga os seus resultados trimestrais, cai 1,77% para 14,13 euros. Corticeira Amorim e construtora Mota Engil também somam perdas de 2,1%. A primeira cai para 9,81 euros enquanto a segunda recua para 1,12 euros. Altri também soma perdas na negociação desta quarta-feira, cai 1,17% para 3,20 euros. O mesmo aontece com o os CTT e a 'holding' Pharol, accionista da telecom brasileira Oi que perdem, respetivamente 2,51% para 2,14 euros e 1,63% para 0,09 euros.

A seguir uma tendência inversa de valorização estão os títulos do conglomerado Sonae que valorizam 0,7% para 0,51 euros, a Sonae Capital que segue estável nos 0,77 euros, as ações da NOS que sobem 1,72% para 2,96 euros e a Navigator que soma 0,86% para 1,87 euros. Já no mercado secundário de dívida, a 'yield' das Obrigações do Tesouro de Portugal a 10 anos segue a negociar nos 0,16%, contra 0,14% no último fecho.

As ações europeias atingiram o seu nível mais baixo desde meados de junho esta quarta-feira, após uma notícia que a França estava a avaliar um bloqueio nacional de um mês para combater um aumento nas infecções por coronavírus. O índice pan-europeu STOXX 600 cai 2,5%, com o DAX da Alemanha a descer 3,3%, o FTSE 100 do Reino Unido a perder 2,3% e o CAC 40 de França a cair 3,3%.

O governo francês está a explorar um novo confinamento nacional a partir da meia-noite de quinta-feira, informou a BFM TV, embora um pouco mais flexível do que o confinamento de dois meses que começou em meados de Março.