Empresa de Elon Musk divulga preços para a Internet vinda do Espaço

A Starlink, a marca da constelação de satélites do grupo SpaceX, está em vias de cumprir a promessa revelada em público pelo líder Elon Musk, com o lançamento de uma versão experimental (ou versão beta) de um serviço de acesso à Internet antes do final de 2020. Nos e-mails que a Starlink enviou a potenciais interessados, é proposto um custo de 99 dólares (cerca de 84 euros) mensais para velocidades que podem oscilar entre os 50 MegaBits por Segundo (Mbps) e os 150 Mbps.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler