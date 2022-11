Chegada do 5G à indústria nacional pode ajudar a enfrentar os desafios da sustentabilidade

Depois de Portugal ter assumido o compromisso de atingir a neutralidade carbónica até 2050 e do governo ter desenhado um plano para lá chegar, especialistas ligados à mobilidade e à indústria portuária acreditam que a chegada do 5G pode contribuir para tornar estas atividades ambientalmente mais sustentáveis. Nuno Roso, head of digital services da Ericsson Portugal, acredita que no caso concreto dos portos “existe uma componente importante do ponto de vista da eficiência energética”, nomeadamente através da “redução de emissões de CO2 pela otimização das operações”. A gestão mais eficiente do tempo de permanência dos navios, por exemplo, permitirá reduzir o impacto negativo no ambiente e ajudar a concretizar os objetivos das Nações Unidas para a sustentabilidade.

Isabel Moura Ramos, executive board member do Porto de Aveiro, detalha ao Expresso as principais ambições do projeto-piloto que está a implementar em parceria com a Altice e com a Efacec, com arranque previsto para o primeiro semestre de 2021. “Este projeto visa sobretudo implementar o 5G numa passagem de nível na ligação ferroviária aos principais terminais do Porto de Aveiro”, conta, acrescentando que poderá ser importante “para cumprirmos o nosso roadmap para a descarbonização”. A ligação deste porto ao tecido industrial da região torna-o, diz, “no ecossistema ideal para criar estes pilotos e começar a implementar o 5G”, que servirá como prova de conceito para, eventualmente, a Efacec dar corpo a um produto comercializável em território nacional e internacional. Para Nuno Roso, a escolha de uma estrutura portuária para um teste às capacidades do 5G, nomeadamente à baixa latência e à alta velocidade de transferência de dados, faz sentido pela dinâmica da atividade.

Quando implementado, o 5G poderá permitir realizar “operação remota de gruas através de vídeo de alta qualidade”, introduzir veículos autónomos que permitam transportar contentores sem intervenção humana ou até “o check-in automático de viaturas que entram no Porto”, explica. “Isto não é possível fazer hoje com as tecnologias existentes, o 5G é a única tecnologia wireless que permite garantir que estas operações são feitas da forma mais eficiente possível, com segurança para as pessoas e bens”, defende Nuno Roso.

O papel da rede na mobilidade

A evolução tecnológica na indústria automóvel tem permitido avanços visíveis no que respeita a temas como a condução autónoma, que também beneficiará das vantagens oferecidas pelo 5G. Porém, enquanto os condutores de carne e osso ainda estão ao volante, existem outros ganhos para a mobilidade potenciados por projetos como o da ViaVerde, que quer recolher dados sobre a condução e usá-los para criar seguros personalizados. “A app Smart Drive, que está perto da comercialização, monitoriza a condução e oferece seguros em função da pontuação que o condutor atingiu”, adianta ao Expresso João Oliveira, responsável pelo projeto. A iniciativa, que está a ser preparada em parceria com a Fidelidade, vai, numa primeira fase, usar dados como a velocidade ou a utilização do telemóvel durante a viagem para atribuir uma pontuação ao tomador do seguro automóvel, que no final se poderá traduzir em descontos ou agravamentos.

A segunda fase do projeto, e também aquela que pode evoluir mais rapidamente com a ajuda do 5G, será obter “informação sobre condução autónoma e relacionar o veículo com a sensorização nas cidades ou autoestradas”. Isto só será possível, explica, graças às “grandes vantagens” da nova geração móvel, nomeadamente a transmissão de dados pesados em tempo real. Embora realce que não será uma realidade para os próximos anos, João Oliveira diz que “em função da evolução da legislação no setor dos seguros podemos chegar à outra componente do projeto, que são os seguros telemáticos”.

As potencialidades trazidas pela implementação do 5G em Portugal será o tema principal do debate promovido pela APDC esta quinta-feira, 29, a partir das 09h30 através do seu website. “O futuro com o 5G nas indústrias automóvel e portuária” contará com a participação de especialistas de várias áreas, como Nuno Roso (Ericsson), Isabel Moura Ramos (Porto de Aveiro), João Oliveira (ViaVerde), Juan Calero González (Ericsson) e Claudio Diotallevi (Ericsson), numa conversa moderada por Sandra Almeida, da APDC.