Governo prepara alargamento dos prazos para devolver prendas de Natal

O Governo vai formalizar dentro de dias um protocolo com as associações de lojistas para alargar os prazos em que se podem devolver os presentes de Natal, avança o “Correio da Manhã” esta terça-feira, que cita fontes ligadas ao processo.

A medida em cima da mesa passa por dar mais 30 a 45 dias para as devoluções acontecerem, permitindo aos consumidores fazerem-no pelo menos até ao final de janeiro. Desta forma evita-se que uma compra feita no dia 1 de dezembro só possa ser devolvida até dia 30 do mesmo mês, por exemplo. As lojas que aderirem à ideia da extensão do prazo irão receber um selo de confiança e segurança que será colocado à entrada do respectivo estabelecimento comercial, continua o “CM”.

Com isto, o Governo pretende incentivar a antecipação das compras e evitar ajuntamentos durante a quadra natalícia em plena pandemia. Ao “CM”, o Ministério da Economia admite estar a trabalhar no tema e promete anunciar medidas “em breve”. Por sua vez, Miguel Pina Martins, da Associação de Marcas de Retalho, é da opinião que “tudo o que seja para incentivar a antecipação das compras é positivo para dar um sinal de confiança aos consumidores e evitar uma catástrofe nas vendas do Natal”.