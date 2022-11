Centeno deixa encargo a Governo: é preciso que ajuda pública só siga para empresas viáveis

O antigo ministro das Finanças, agora governador do Banco de Portugal, deixou um caderno de encargos ao responsável do Governo pela pasta da Economia: é preciso ter a certeza de que as medidas de fortalecimento das empresas, quando acabarem as atuais ajudas como as moratórias, sejam apenas dirigidas a sociedades viáveis. Na banca, a ideia é exatamente a mesma.

