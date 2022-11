Banca prepara restrições no crédito às empresas

"Para o último trimestre de ano, os bancos antecipam critérios ligeiramente mais restritivos no crédito a empresas e praticamente inalterados no crédito a particulares", diz o Inquérito aos Bancos sobre o Mercado de Crédito apresentado pelo Banco de Portugal.

No terceiro trimestre do ano, "a maior perceção e a menor tolerância de riscos por parte dos bancos" já os tinham levado a "aumentar ligeiramente a restritividade dos critérios de concessão de empréstimos a empresas e particulares", sublinha o inquérito apresentado esta terça-feira.

Assim, para as empresas, os bancos antecipam para os últimos três meses do ano, uma "diminuição da procura de crédito, transversal ao tipo de empresa e maturidade do empréstimo, mas mais acentuada nas PME e nos empréstimos de longo prazo", em linha com o que aconteceu no trimestre anterior, com a procura de empréstimos por parte de grandes empresas a cair de forma mais acentuada, sob influência da redução das necessidades de financiamento de investimento e de financiamento para fusões/aquisições e reestruturação empresarial.

No que respeita aos empréstimos a particulares, os bancos portugueses referem "um aumento da procura de crédito ao consumo e uma estabilização da procura de crédito à habitação", em linha com o que aconteceu entre julho e setembro.

Depois da procura do crédito para habitação ter regressado aos valores pré-pandemia, a previsão até ao final do ano é de que esta tendência seja seguida no crédito ao consumo.

"O nível geral das taxas de juro contribuiu para aumenta a procura, especialmente de empréstimos à habitação, e, em sentido contrário, a confiança dos consumidores contribuiu para a sua diminuição, sobretudo no segmento do consumo", relata o documento que antecipa, agora, uma mudança nestes dois segmentos nos proximos meses.

Sobre os spreads para as empresas, o inquérito refere que aumentaram nos empréstimos de maior risco, com as maturidades, as garantias exigidas e o montante a tornarem-se mais restitivos.Para os particulares, houve "um aumento da restritividade nos empréstimos à habitação e consumo".

Estas tendências foram definidas com base num questionário enviado pelo Banco de Portugal aos bancos portugueses a 21 de setembro e respostas recebidas até 6 de outubro.