Aeroportos nacionais invertem sinais de retoma e voltam a registar queda no tráfego de passageiros

Setembro voltou a ser um mau mês para o sector da aviação, depois de terem surgido alguns sinais de retoma em junho. Segundo os dados mais recentes da Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC), o tráfego de passageiros recuou 15,4% no mês passado face a agosto, com todas as principais companhias aéreas a registarem quebras.

Os números dizem que todos os aeroportos portugueses sentiram uma inversão da retoma em setembro, sendo que o do Porto foi o que protagonizou a maior redução do tráfego face a agosto, atingindo os 23,9%. Em Lisboa, o recuo no mês passado foi de 14,8%, e em Faro de 6,5%, enquanto no Funchal se ficou pelos 3,2% e em Ponta Delgada atingiu 19,2%.

Em comparação com o mesmo mês de 2019, setembro teve uma queda do tráfego de passageiros em Portugal de 70,4%, superando a de 66,2% que se verificou em agosto. Em julho, o decréscimo, em termos homólogos, tinha sido de 79,6% e em junho de 94,7%. Ao mesmo tempo a taxa de ocupação dos aviões ficou-se pelo 61,3%, quando há um ano era de 90,2%. Em agosto, este indicador era de de 61,8%. No total, nos primeiros nove meses de 2020 passaram pelos aeroportos portugueses 14,4 milhões de passageiros, um número que contrasta com os quase 42,8 milhões apurados há um ano.

Apesar de ter caído cerca de 3,8%, a TAP voltou a maior companhia aérea nos aeroportos portugueses, posição que tinha perdido em junho para a Lufthansa e em julho e agosto para a Ryanair. Ainda assim, a companhia nacional, atualmente em reestruturação financeira, só transportou no último mês 394,6 mil passageiros, uma descida de 79,3% em comparação com setembro do ano passado.