Covid-19: Confiança empresarial na Alemanha cai em outubro devido ao aumento de contágios

As empresas avaliaram a sua situação atual um pouco melhor do que no mês anterior, mas estão "consideravelmente mais céticas em relação aos próximos meses".

"Tendo em conta o número crescente de contágios, as empresas alemãs estão mais preocupadas", disse o presidente da Ifo, Clemens Fuest.

No setor transformador, a confiança empresarial regressou a terreno positivo, pela primeira vez desde junho de 2019, com mais empresas satisfeitas com a sua situação atual.

No último trimestre, as empresas aumentaram consideravelmente a sua utilização de capacidade de 75,3% para 79,8%, mas recentemente, contudo, o otimismo sobre os próximos meses evaporou-se.

No setor dos serviços, no entanto, a confiança empresarial piorou significativamente. Os prestadores de serviços estavam menos satisfeitos com a sua situação atual e o otimismo dos últimos meses em relação às suas perspetivas comerciais desvaneceu-se.

No comércio, a confiança empresarial caiu ligeiramente, porque as empresas estão mais pessimistas em relação aos próximos meses, embora estejam mais satisfeitas com a sua situação atual.

Na construção, a confiança empresarial deixou de aumentar e as empresas reviram significativamente em baixa a avaliação da situação atual, com as suas expectativas a tornarem-se mais pessimistas.