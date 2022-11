Fundos europeus: 1/6 do dinheiro para casas e edifícios

O Governo português pretende aplicar €2253 milhões dos €13.944 milhões de subsídios europeus do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para 2021-2026 na política de habitação e de eficiência energética dos edifícios.

Na lista de investimentos que o primeiro-ministro António Costa fez questão de entregar em mãos à presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, constam pelo menos cinco programas de vincada componente imobiliária.

Todos os projetos de investimento a desenvolver no âmbito do PRR serão subsidiados a 100% pelos fundos extraordinários do Instrumento de Recuperação Europeu para apoiar a retoma face à crise pandémica.

Para beneficiarem da máxima taxa de comparticipação europeia, todos os investimentos pagos pelos novos fundos europeus deverão estar aprovados, até ao final de 2023, no papel e integralmente executados, até meados de 2026, no terreno.

Reestruturar o parque de habitação social é o maior de todos os programas do Plano de Recuperação e Resiliência português, com €1251 milhões. Segue-se a eficiência energética em edifícios com €620 milhões e a bolsa nacional de alojamento urgente e temporário com €186 milhões. Especificamente na região autónoma da Madeira serão aplicados €136 milhões no reforço da oferta de habitação apoiada. Também há €60 milhões para aumentar as condições habitacionais do parque habitacional da Região Autónoma dos Açores.

Tudo somado, esta fatia para casas e eficiência energética de casas familiares e edifícios empresariais ou da administração pública absorverá mais de 16% deste envelope extraordinário de fundos que os líderes europeus acordaram atribuir a Portugal no Conselho Europeu do passado mês de julho.

Na versão preliminar do PRR, o Governo salienta que o parque habitacional público representa apenas 2% da oferta global de habitação em Portugal, destinando-se a satisfazer públicos mais vulneráveis.

Ao longo da última década, verificou-se um aumento do número de pessoas que se viram remetidas para situações de carência habitacional grave, quer por verem reduzido o seu rendimento disponível, quer por via de outras fontes de precariedade, incluindo refugiados, imigrantes, etc.

Prioridade à eficiência energética

Mesmo este investimento habitacional para as pessoas mais carenciadas terá uma dimensão ecológica e de combate às alterações climáticas de €588 milhões.

Também para as metas do Portugal mais ‘verde’ contribuirão os €620 milhões a aplicar no programa de eficiência energética de edifícios residenciais, das empresas e da administração pública.

De acordo com a estratégia de longo prazo para a renovação dos edifícios, em fase final de preparação, o objetivo é melhorar o desempenho energético do parque imobiliário nacional, de modo a reduzir as emissões de gases com efeito de estufa.