Competências digitais são as mais importantes para 41% dos gestores

A transição digital não pode ser só sinónimo de incremento de tecnologia. Deve implicar igualmente uma mudança de cultura empresarial que demora tempo a ganhar forma e a vencer resistências naturais. É um dos desafios mais relevantes de todo o processo e poucas coisas são tão importantes para o conseguir ultrapassar como a aposta nas competências. De acordo com os dados do estudo “Novos Desafios Digitais, a Gestão das PME”, para 41% dos líderes, as competências na área da tecnologia ou digital são vistas como as mais importantes para um gestor ser bem sucedido na transformação digital, e o crescimento da tendência não deixa margem para dúvidas. 29% fala da necessidade de perceber o valor das ferramentas digitais, enquanto 21% destaca a importância de ter noção das novas dinâmicas de negócio digital. Claro que a tecnologia não é tudo e a capacidade de liderança (32%) e a agilidade de decisão (16%) continuam a ser vistos como elementos decisivos. Por outro lado, num dado que pode ser motivo de reflexão neste contexto, apenas 2% realçam a utilidade de ter a mente aberta para a mudança.