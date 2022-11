Facebook lança funcionalidade para encontros amorosos em Portugal

O Facebook acaba de lançar uma funcionalidade especializada em “encontros” no mercado português. A nova funcionalidade pretende distinguir-se da concorrência (leia-se Tinder e afins) através de ferramentas que já fazem parte da maior das redes sociais e ainda a recolha de informação relacionada com interesses e tendências que os utilizadores aceitam disponibilizar na rede social. A nova ferramenta de encontros potencialmente amorosos dá pelo nome de Encontros do Facebook e já providenciou mil milhões de conexões entre pessoas com as mesmas preferências ou interesses, antes de chegar a Portugal.

A funcionalidade desenvolvida para facilitar os encontros amorosos vai permitir o uso dos excertos de vídeo e textos que são conhecidos por “stories” no Instagram e no Facebook. A nova funcionalidade de encontros, que qualquer pessoa poderá criar rapidamente no seu perfil, deverá funcionar, por prinícipio, sem envolver conexões de pessoas que são “amigas” no Facebook ou seguidoras no Instagram, mas está também contemplada uma exceção: se o utilizador quiser, poderá escolher nove desses amigos/seguidores – e se essas pessoas também tiverem escolhido o utilizador em causa, então haverá, automaticamente, uma conexão compatível entre os dois (ou um “match”, como se diz em inglês).

Também é possível estabelecer relações com pessoas que usam a funcionalidade de “Encontros” e que se inscrevem em determinados Grupos ou Eventos do Facebook. Para quem prefere um primeiro encontro virtual preparatório, é ainda possível recorrer a videochamadas entre os participantes.

“O Facebook trabalhou com especialistas destas áreas para fornecer acesso direto a dicas de segurança e criar um ambiente protegido, incluindo a possibilidade de bloquear e denunciar qualquer pessoa, ou proibir alguém de enviar fotos, vídeos, links, ou até formas de pagamento. A atividade no ‘Encontros do Facebook’, quem uma pessoa gosta ou deixa de gostar, não vai ser partilhada com ninguém fora do ‘Encontros do Facebook’. O Facebook não vai sugerir amigos do Facebook e Instagram como ligações potenciais ou sequer notificar qualquer pessoa que está na plataforma”, refere a rede social em comunicado.