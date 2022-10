OE 2021: as oito medidas que o Governo destaca para as empresas

Na apresentação da proposta de Orçamento de Estado para 2021, o Governo refere-se ao documento como sendo "amigo das empresas" e diz que o pacote de medidas previstas "promove a competitividade", destacando oito pontos no seu plano de ação para o próximo ano.

Na estratégia governativa definida neste campo, os sublinhados do executivo liderado por António Costa são:

1 - Os impostos não vão ser aumentados, permanecendo todas as taxas de imposto inalteradas e não havendo qualquer atualização dos impostos indiretos.

2 - Vai ser eliminado o agravamento das tributações autónomas para as micro, pequenas e médias empresas que habitualmente não tinham prejuízos e passaram a tê-los por força da pandemia.

3 - Vai ser criado o programa IVAucher para estimular o consumo nos setores da restauração, alojamento e cultura através da devolução do IVA pago nesses mesmos setores.

4 - O Crédito Fiscal Extraordinário ao Investimento continua em vigor no primeiro semestre de 2021, permitindo às empresas deduzir à coleta de IRC o correspondente a 20% das suas despesas de investimento até ao limite de 5 milhões de euros.

5 - Vai ser criado um incentivo fiscal às ações de internacionalização por parte de PMEs.

6 - O mecenato cultural vai ser majorado para investimentos no património cultural e museológico, em especial no interior, e vai poder beneficiar entidades com caráter lucrativo que se dediquem a atividades culturais.

7 - Vai ser eliminado o imposto sobre as mais valias de um imóvel pela transferência entre o património pessoal e a afetação a uma atividade comercial, com particular relevância para as situações de alteração de uso de imóveis afetos ao alojamento local.

8 - Vão ser lançadas novas linhas de crédito com garantia pública.