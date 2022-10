Marcelo promulga novas regras para o apoio à retoma das empresas, mas diz que sabe a pouco

O Presidente da República promulgou esta terça-feira o diploma do Governo que vem introduzir novas regras à concessão do Apoio Extraordinário à Retoma de Atividade das Empresas, aprovado em Conselho de Ministros a 8 de outubro, considerando que as alterações aprovadas vêm tornar o mecanismo mais flexível e abrangente no que diz ser “um passo no sentido de corrigir” o regime que embora fosse apontado como o sucessor do lay-off simplificado teve uma adesão muito residual, longe das 100 mil empresas que beneficiaram do apoio anterior.

Numa breve nota publicada ao início da tarde no portal da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa realça que a alteração agora introduzida pelo Governo fica “aquém de propostas de parceiros sociais ouvidos” e acrescenta que ela cobre “apenas limitadamente o âmbito do originário regime do lay-off simplificado”. Ainda assim, "atendendo ao facto de representar um passo no sentido de corrigir o regime que o substitui, em termos de mais alguma flexibilidade e abrangência" promulgou o diploma que altera o apoio extraordinário relativo à retoma progressiva de atividade em empresas em situação de crise empresarial.

O diploma, aprovado em Conselho de Ministros da passada semana, vem alterar o decreto-lei n.º 46-A/2020, de 30 de Julho, que regula o apoio extraordinário à retoma progressiva de atividade em empresas em situação de crise empresarial. O Governo apresentou as novas regras como uma alteração cirúrgica pensada para "reforçar os apoios à manutenção dos postos de trabalho nas empresas em maiores dificuldades; proteger os rendimentos dos trabalhadores, garantindo que quem for abrangido não receberá menos do que 88% da sua remuneração; e reforçar o apoio à formação, mais do que duplicando a bolsa para o trabalhador”.

Na prática, o Governo alterou as regras para as empresas mais afetadas pela crise pandémica, as que registem quebras de faturação homóloga igual ou superior a 75%, e criou um novo escalão para empresas que com 25% a 40% de quebra de faturação homóloga, que até aqui estavam excluídas desta medida de apoio.

As primeiras podem agora reduzir o Período Normal de Trabalho (PNT) em até 100% - os designados "horários zero" -, com a Segurança Social a assegurar o pagamento da totalidade da compensação retributiva referente às horas não trabalhadas e o trabalhador a ver sempre garantido o mínimo de 88% da sua retribuição. Já as empresas com quebras de faturação homóloga entre 25% e 40% passam a poder reduzir o PNT em até 33%, contando com um apoio parcial da Segurança Social para o pagamento das horas não trabalhadas, mas tendo de assegurar a 100% o pagamento das horas trabalhadas.

Recorde-se que até aqui, o Apoio à Retoma Progressiva permitia apenas que empresas com quebras de faturação igual ou superior a 40% e inferiores a 60% pudessem reduzir o seu período normal de trabalho em até 50% podendo, em casos de quebra de faturação superior a 60%, esta redução chegar aos 70%. Já estava previsto que a partir de Outubro estes limites diminuíssem para os 40% e 60%, respetivamente.

As empresas que recorressem ao programa ficavam responsáveis pelo pagamento de 100% das horas trabalhadas e 30% de uma fatia variável das horas não trabalhadas (66% entre agosto e setembro e 80% entre outubro e dezembro). A Segurança Social assegurava os outros 70%. E isto deverá manter-se (é necessário conhecer o decreto final que vai enquadrar a medida para o afirmar com segurança) para todas as empresas que registem quebras de faturação homóloga entre 40% e 75%. Acima deste valor a Segurança Social vai assegurar o pagamento total das horas não trabalhadas e abaixo deste valor ainda não se sabe.

As novas regras produzem efeito retroativo a 1 de Outubro e deverão ser aplicadas a todas as empresas que cumpram o critério da quebra de faturação, independentemente do sector de atividade a que pertençam. As alterações introduzidas pelo Governo reforçam ainda o apoio a conceder à formação dos trabalhadores. A bolsa de formação passa de 66 euros para 132 euros para o empregador e de 66 euros para 176 euros para o trabalhador. Um valor que, tal como o Expresso adiantou, pode ser acumulado com a compensação retributiva devida aos trabalhadores abrangidos pela medida.