A importância do poder de escolha no setor financeiro

"Os processos inconscientes de tomada de decisão existem desde que existe Humanidade", sublinha Diogo Gonçalves, fundando da NUDGE Portugal

"O nudging pode ser uma boa solução, não muito intrusiva, de resolução de problemas", alerta Rute Saraiva, professora auxiliar de direito e economia na Faculdade de Direito de Lisboa

"O nugde ajuda a saber como medir o perfil de risco dos investidores", explica Sandra Maximiano, professora associada do ISEG

"É do interesse do banco de que as pessoas a quem dá um crédito não entrem em insolvência", diz Bruno Ferreira, sócio da PLMJ