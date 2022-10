Pandemia adia abertura de hotel para janeiro junto à Gare do Oriente

Finalizado em junho, o primeiro Hotel Moxi em Portugal, do Grupo Mariott, está com a inauguração suspensa desde o início do verão. Esteve para abrir em setembro, mas a evolução da pandemia acabou por trocar as voltas a Claude Kandiyoti, presidente do Krest Investment Group, proprietário da unidade hoteleira. Com investimentos no nosso país na ordem dos €250 milhões, o empresário tem-se desdobrado em viagens entre a Bélgica, onde vive, e Portugal. “Prevemos fazer um soft opening durante o mês de janeiro, mas ninguém sabe muito bem como o mercado vai estar nessa altura”, disse ao Expresso o investidor belga, que já fez sete testes à covid-19 desde o início da pandemia.

Situado em frente à Gare do Oriente, o hotel do Grupo Mariott faz parte de um complexo que inclui também a K Tower, uma torre de escritórios que está atualmente em construção. Serão 15 mil metros de área distribuídos por 14 andares, num investimento €50 milhões da Krest Real Estate Investments. E é aqui que residem as maiores dúvidas do empresário belga, cuja família fez fortuna em Portugal na área dos têxteis.