Economistas pedem políticas ativas de emprego

O lay-off simplificado “evitou a destruição maciça de emprego” nos últimos meses, afirmou esta semana Mário Centeno, governador do Banco de Portugal. Contudo, nesta fase de recuperação da economia, é preciso “passar o foco da manutenção de emprego para a contratação, ou seja, a criação de novo emprego”, defendeu. E os economistas ouvidos pelo Expresso concordam.

Uma análise do Banco de Portugal indica que a queda no emprego das empresas que beneficiaram do lay-off simplificado (que tinha associada a proibição de despedimentos) foi de 6,7% desde o início da pandemia até à primeira quinzena de julho. Sem esta medida teria sido de 18,9% (ver gráfico). Em agosto, a medida foi substituída por outros mecanismos de apoio, mas com a mesma lógica de proteção do emprego (incentivo à normalização da atividade e apoio à retoma progressiva).