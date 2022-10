Portugal viveu sete anos em recessão desde 1980

Um português que tenha nascido há 40 anos já viveu cinco crises económicas e foi apanhado de surpresa pela sexta no início deste ano, em virtude da covid-19. Ao todo, já foi o equivalente a sete anos completos de vida, distribuídos pela infância, adolescência e quase metade da vida adulta. E ainda falta somar o que esta crise nos reserva. Pode parecer pouco, mas não é. Em média, de oito em oito anos, cada português apanhou com uma crise que cortou no produto interno bruto (PIB) por habitante entre um mínimo de 1%, nas crises de 1992/1993 e de 2002/2003, e quase 7% na mais demorada e violenta, de 2010 a 2013, durante a crise da dívida na zona euro e a intervenção da troika (ver cronologia das cinco crises).

A novidade é que agora pode saber com precisão quando cada uma delas começou e acabou graças a um estudo realizado por um comité de oito economistas portugueses coordenado por Ricardo Reis, professor na London School of Economics, apoiado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, e de que o Expresso é parceiro. O estudo instituiu um comité permanente de datação dos ciclos económicos portugueses, que inclui a definição dos períodos de crise — de contração económica entre um pico da expansão anterior e um momento em que termina a recessão (tecnicamente chamado de cava ou vale).