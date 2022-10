Ourivesaria. Depois do "rombo" provocado pela pandemia, há plano para salvar os anéis e os dedos

“É difícil fazer previsões, mas no final do ano a quebra de vendas do sector da ourivesaria poderá rondar os 50% e há quem diga que esta estimativa peca por ser demasiado otimista”, diz ao Expresso Nuno Marinho, presidente da AORP - Associação de Ourivesaria e Relojoaria de Portugal na hora de apresentar um plano de ação voltado para o futuro, já a pensar num contexto pós-pandémico de uma fileira que quer ser mais tecnológica e digital sem perder o seu lado artesanal, está decidida a unir toda a cadeia de valor, da indústria ao retalho, e procura continuar a abrir portas para avançar no mercado externo .

“Together we stand” é a mensagem da nova campanha que avança em 2020-2021 para afirmar “a força coletiva de um sector unido na sua diversidade” e afirmar a joalharia portuguesa no mundo, das oficinas tradicionais à indústria inovadora, do design clássico ao contemporâneo, do comércio local aos marketplaces digitais. E esta campanha, que também aposta nas sinergias com as fileiras têxteis e do calçado, através da ligação da ourivesaria a eventos como a Moda Lisboa e o PortugalFashion, terá uma componente digital na futura plataforma Portuguesejewellery.pt

Depois do investimento de 8 milhões realizado em campanhas de imagem e promoção externa, nos últimos 5 anos, a grande ambição é, agora, recuperar a trajetória positiva que a fileira vinha a registar, marcada por crescimentos de 17% no volume de negócios desde 2015, para os 1.049 millhões de euros, e de 23% nas exportações, para os 208 milhões, acompanhados de subidas de 15% do VAB, para 233 milhões, e de 20% no número de trabalhadores, para os 10.337.

“A última década foi revolucionária para a joalharia portuguesa. Os índices de exportação podem ser ainda reduzidos, mas este é um percurso recente, que se iniciou de forma sólida, há apenas 10 anos e alcançou um reconhecimento notável. A marca Portugal impôs-se, tanto no segmento B2C como B2B (tendo como alvo o consumidor final ou empresas) , o que revela um enorme potencial de expansão e nos obriga a encontrar novos caminhos e soluções para fazer face ao contexto pós-pandémico. E essa solução reside, sem dúvida, no coletivo e no velho conceito da união faz a força”, sublinha o presidente da AORP.

Mais investimento público é preciso

No entanto, se é urgente voltar a colocar o sector na rota de crescimento e internacionalização, Nuno Marinho sabe que “neste momento não basta simplesmente retomar”. “É preciso reajustar estratégias, fazer uma profunda adaptação ao novo contexto, e as empresas não podem fazer esse percurso sozinhas. Têm de encontrar no coletivo e na complementaridade a força necessária à sua recuperação e resiliência”, sustenta.

Todo o trabalho é enquadrado num projeto desenvolvido em conjunto com a Deloitte com o objetivo de identificar os principais desafios à internacionalização, com base num inquérito aos agentes económicos, e que evidenciou a necessidade de mais investimento público no sector: 87% dos inquiridos concordam que o “reduzido investimento público para a promoção do sector representa um obstáculo para a internacionalização das marcas e dos produtos nacionais”, traduzindo-se também em desafios como a modernização industrial, a digitalização das operações e a presença internacional das empresas nacionais e da marca portuguesa de ourivesaria.

“A transição do setor para o novo contexto da indústria 4.0, através de linhas de apoio que permitam às empresas investir na sua modernização e em processos mais sustentáveis é urgente. Já era o caminho a seguir, mas a pandemia obriga a que seja percorrido de forma mais célere”, sintetiza Nuno Marinho.

O inquérito mostra, ainda, que 84% dos inquiridos considera o desenvolvimento de canais digitais que facilitem a venda internacional do made in Portugal “relevante para a internacionalização”. E a análise do sector revela que num universo de 4 mil empresas, o registo de marcas com licença online “aumentou exponencialmente” nos últimos anos, somando 611 novos operadores desde 2017, mas isso representa ainda uma pequena fatia de 15%.

No entanto, também aqui, “nem tudo o que luz é ouro”, como diz a AORP, atenta “à proliferação de lojas online que torna o ambiente digital muito competitivo, exigindo grande esforço de investimento por parte das marcas” e ao facto de a legislação aplicada ao e-commerce de joalharia em Portugal ser “muito complexa e restritiva, tornando as empresas portuguesas menos competitivas do que as suas congéneres europeias”.

Agilizar a certificação para competir

Para o êxito da estratégia delineada, Nuno Marinho defende, ainda, “a necessidade de revisão do sistema regulatório do sector”, o que significa acabar com o monopólio estatal da certificação, apontado como “um entrave à competitividade e modernização”.

“No período de pandemia e do estado de emergência, o impacto do encerramento das contrastarias evidenciou as fragilidades do sistema e a dependência absoluta de uma única entidade”, nota. Aliás, “80% dos operadores económicos do sector considera que a falta de concorrência na atividade de certificação, a reduzida eficiência do processo atual e o custo associado também são desafios à internacionalização”, afirma, sublinhando que em países como Espanha, França ou Itália, muito mais exportadores do que Portugal, o sistema é mais liberalizado e contempla a opção pelo serviço privado. “Países com sistemas de certificação mais ágeis são mais competitivos”, defende.

Quanto aos estragos provocados pela pandemia, “marcada por muitos encerramentos temporários e lay-off total ou parcial das empresas, tal como noutros sectores”, Nuno Marinho reconhece que o regresso à normalidade é acompanhado por alterações no consumo, desde logo com as quebras no turismo, e na realização de casamentos e batizados a imporem “um rombo” no mercado interno.

Na frente externa, a tendência também é de quebra, mas algumas empresas lusas conseguiram ocupar o lugar de parceiros ou concorrentes estrangeiros que tiveram de fechar e não puderem cumprir muitos compromissos com encomendas. “Serão casos pontuais, mas vimos clientes reforçarem encomendas porque outros fornecedores não estavam a trabalhar e vimos chegar novos clientes a empresas portuguesas que continuaram a trabalhar nos dias de pandemia quando Itália, por exemplo, viu o sector ter de viver de portas fechadas durante muito tempo. Estamos a falar de mercados como a Bélgica e a França e de uma janela de oportunidade que queremos obviamente aproveitar”, diz o presidente da AORP.

A presença recente de duas empresas lusas na feira VicenzaOro, em Itália, um certame reduzido dos habituais 4 mil expositores a 350, “deu sinais positivos sobre a vontade do mercado e dos operadores de retomarem a dinâmica pré-covid”, comenta Nuno Marinho, certo que no balanço final, “o indicador que vai doer mais será mesmo o do volume de negócios”. Ainda há empresas paradas, diz, mas encerramentos ou falências serão pontuais, “talvez pela matriz familiar tradicional deste negócio”.

Tudo isto estará em evidência esta sexta-feira, ao final do dia, na apresentação da campanha “Portuguese Jewellery – Together We Stand”, onde serão também partilhadas as novas diretrizes estratégicas para o setor da joalharia portuguesa num evento que contará com a presença do ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira. E quanto a expectativas do que vão ouvir do lado do Governo? Para já a prioridade "é passar a mensagem" ou, como diz Fátima Santos, diretora-geral da AORP, "fazer o ministro levar um post it para colocar em lugar bem visível na sua secretária".