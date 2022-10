Covid-19: Créditos com moratória totalizam quase 727 mil contratos até ao final de agosto

Os pedidos de adesão a moratórias eram a 31 de agosto mais de 787 mil (787.807) mas só tinham sido validados 726.996. O diferencial diz respeito, segundo o relatório de supervisão comportamental do primeiro semestre, a pedidos que ou não foram aceites por não cumprirem as condições de acesso exigidas ou que ainda estão em análise quando estes dados foram remetidos ao supervisor.

Da análise feita, o maior número de contratos abrangidos pelas moratórias foi feito nos meses de abril e maio.

Do total de contratos abrangidos pelas moratórias, a maior parte (42,9%) diz respeito à compra de habitação própria e permanente e outros créditos hipotecários, o crédito ao consumo representa 28,8% das moratórias concedidas e as moratórias no crédito às empresas ascende a 28,8% do total dos contratos abrangidos entre o final de março e o final de agosto.

Ou seja, os consumidores (famílias) detêm 71,2% dos contratos abrangidos pelas moratórias destinados a aliviar o efeito da pandemia.

Recorde-se que o prazo para aderir ao regime excecional terminou a 30 de setembro, mas o prazo de carência no pagamento de juros e capital, na maioria dos casos estende-se a setembro de 2021, depois de ter sido prolongado pelo governo a 25 de setembro, a poucos dias de terminar a possibilidade das famílias e empresas poderem aderir.

Ainda segundo o Banco de Portugal, a suspensão do pagamento de capital e juros foi a que dominou os pedidos: foram cerca de 90,8% a pedir para deixar de pagar as suas prestações por completo. Só 9,2% pediram a suspensão do pagamento de capital continuando a pagar os juros relativos ao empréstimo.

Só duas instituições cumpriam tudo

No âmbito da atividade do supervisor, foi ainda avaliado o cumprimento dos deveres de informação e de assistência aos clientes bancários por parte de 99 instituições através de inspeções aos seus sítios na Internet. Objetivo: analisar se estavam a ser prestadas todas as informações devidas sobre a natureza e requisitos das moratórias públicas e privadas e formulários de preenchimento entre outras informações.

Desta ação inspetiva resultaram 278 determinações especificas e recomendações para repor algumas irregularidades detetadas a 97 instituições. O banco de Portugal não refere as que não estavam a disponibilizar informação completa nem as únicas duas instituições que não foram objeto de qualquer reparo (correção) por parte do supervisor.