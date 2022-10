Um empurrão para melhorar políticas públicas

Há 20 anos, a Sociedade Ponto Verde lançou uma campanha para incentivar os consumidores a separarem o lixo. Foi das primeiras iniciativas Nudge – arquitetura da decisão – em Portugal, antes mesmo de surgir o conceito nos EUA. A ideia era simples: um macaco surgia no ecrã a depositar resíduos em recipientes diferenciados. “Demorava uma hora e 12 minutos para separar os vários lixos . No fim perguntava-se: quanto tempo mais precisa para fazer o mesmo?”, recordou Hugo Xambre Pereira, vice-presidente da Águas Tejo Atlântico durante a conferência de hoje, dedicada ao tema “Nudge e Políticas Públicas”.

O ambiente tem sido das áreas que mais recorrem à arquitetura da escolha para conseguir alterar os comportamentos. A teoria iniciada pelos dois economistas norte-americanos, Richard Thaler e Cass Sunstein, autores do livro “Nudge: o empurrão para a escolha certa”, baseia-se sobretudo no comportamento económico. Mas o Nudge tem sido cada vez mais útil às políticas públicas e à forma como são percepcionadas pelo cidadão.

Este foi o tema em debate esta tarde, que além de Xambre Pereira contou com Pedro Pinto de Jesus, presidente do conselho de administração da Gebalis, Diogo Gonçalves, fundador da NUDGE Portugal e professor universitário, Joana Lourenço, behavioral scientist no Banco Mundial, e Sérgio Cintra, administrador da Santa Casa da Misericórdia. O encerramento da conferência – organizada pelo Expresso em parceria com a Auchan Retail Portugal, Nudge Portugal e PLMJ - ficou a cargo de Paula Marques, vereadora da Câmara Municipal de Lisboa com o pelouro da Habitação e Desenvolvimento Local.

Estas são as principais conclusões:

Políticas públicas

A abordagem tradicional das políticas públicas pressupõe uma decisão racional do cidadão. “O tipo de ferramentas utilizadas são a informação, regulação ou incentivos económicos. A abordagem comportamental é complementar, oferece uma nova lente que nos permite olhar para os problemas de forma diferente e elaborar políticas mais alinhadas com o contexto, mais eficazes”, explicou Joana Lourenço, cientista do comportamento no Banco Mundial, sublinhando que o interesse na abordagem comportamental tem vindo a crescer. Atualmente a sua equipa conta com 19 pessoas e tem mais de 100 projetos de Nudge em 65 países, com projetos de educação, planeamento urbano, infraestruturas, ambiente.

Habitação

Uma das experiências Nudge levadas a cabo pela Gebalis teve início antes da pandemia e está agora na fase de medição dos resultados. O objetivo era reduzir o vandalismo em 1200 elevadores nos vários bairros municipais, através de três imagens coladas nos equipamentos: a cara de um super-herói, um par de olhos vigilantes e uma figura que gerava simpatia. “Queremos ver o comportamento das pessoas perante estes cartazes, estamos a recolher o feedback. Mas utilizamos o Nudge para a recuperação de dívidas das rendas com bons resultados. A primeira campanha teve um retorno positivo de 70%, graças a uma linguagem simples, direta, com cores, e manuscritos", disse Pedro Pinto de Jesus.

Avaliar

O que conta realmente? O retorno económico ou a alteração dos comportamentos? A medição dos efeitos do Nudge é um território cinzento, tendo em conta que esta teoria pode ser usada para influenciar os consumidores numa lógica mais comercial e menos no sentido das políticas e interesse públicos. “Nenhum design é neutro”, disse a vereadora da CML, Paula Marques. “Todas as tecnológica podem ser utilizadas pela positiva e negativa. Usar esta tecnologia de forma coletiva e positiva é uma mais valia na construção democrática, com resultados concretos. A nossa responsabilidade é promover uma alteração a longo prazo e com mudanças estruturais”.

Ambiente

É das áreas que mais recorre ao Nudge. A Águas do Tejo Atlântico, por exemplo, está a tentar implementar o uso de águas recicladas para fins não potáveis, como rega ou lavagem de ruas. “Estamos a trabalhar junto do público de várias formas mas tem sido difícil às pessoas gostarem de uma água que andou nos esgotos e e que serve para outros fins”, disse o vice-presidente, Hugo Xambre Pereira. A solução tem passado por um técnica de Nudge que oferece outra perspetiva: a empresa criou uma marca de cerveja produzida com água reciclada. “Temos um impacto financeiro mas também na mudança de comportamento, que tem resultados a médio longo prazo, e que nos pode levar a poupar água potável.”

Instituições

Aplicar princípios de Nudge está nos planos da Santa Casa da Misericórdia. Mas pela natureza do trabalho das misericórdias, é necessário cautela nas intervenções. “Tentar regular esquemas cognitivos de consumo não é a mesma coisa que intervir em públicos de vulnerabilidade extrema”, disse o administrador, Sérgio Cintra. “Em grande parte dos problemas não precisamos apenas do Nudge, o nosso principal interesse está no conjunto das políticas, que devem ir ao pormenor do indivíduo. O empurrão necessário é organizacional, de nos colocarmos à prova enquanto organização.”