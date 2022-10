OE 2021: organismos públicos podem continuar a contratar seguros de saúde privados para os trabalhadores

O Governo quer manter, em 2021, a possibilidade de os organismos públicos com funcionários em regime de contrato individual de trabalho (CIT) poderem contratar seguros de doença e de acidentes pessoais. Trata-se de uma porta que permanecerá aberta no próximo ano, caso avance, tal como está, a versão preliminar da proposta de Orçamento do Estado para 2021 (OE 2021) a que o Expresso teve acesso.

