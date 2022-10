Mais autonomia significa mais produtividade na opinião de 27% dos gestores

Muitas empresas ainda procuram definir a melhor forma de implementar o teletrabalho, mas a sua chegada em força ao mercado laboral já não pode ser descurada e, aparentemente, já não é olhada com tanta desconfiança. Pelo menos a acreditar nos dados que podemos consultar no estudo “Novos Desafios Digitais, a Gestão das PME”. De acordo com as respostas dos mais de 500 entrevistados, 27% considera que uma cada vez maior autonomia das equipas - com mais trabalho em mobilidade - vai contribuir para um aumento de produtividade na empresa, ao passo que 23% colocam a ênfase no desenvolvimento de modelos de trabalho cada vez mais flexíveis, que privilegiem um bom equilíbrio entre casa e o trabalho. Esta dimensão está cada vez mais na mente dos gestores e funcionários, que, em muitos casos têm a possibilidade de beneficiar de uma liberdade de escolha que no pré-pandemia ainda não era possível na maioria das situações. Ainda assim, mais autonomia não é sinónimo de mais ferramentas tecnológicas, uma vez que só 4% acha que a chave está em ter bons softwares e apenas 2% admite apostar em melhores tecnologias.