Mercados. Limitações financeiras da CMVM travam simplificação da regulação e supervisão

Com o mercado de capitais português a encolher, todo o esforço para o revitalizar é positivo. Os elevados custos e a regulamentação desajustada foram problemas do mercado nacional identificados no recente relatório da OCDE sobre o mercado de capitais português e sublinhados pelo ministro das Finanças na passada sexta-feira. A presidente da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), Gabriela Figueiredo Dias, reconhece o impacto negativo que o peso da regulamentação tem no desenvolvimento do mercado, e diz que há um esforço que está a ser feito pelo regulador para simplificar a regulamentação.

"Em Portugal houve uma camada suplementar de regulação, adicional à europeia, da qual estamos a tentar tratar. Ou seja, verificar até que ponto, e com que extensão, é que podemos mitigar esse efeito pesado da regulação adicional. Estamos a trabalhar para simplificar a informação e torná-la mais acessível, mais compreensível, mais transparente, mais proporcional", avança Gabriela Figueiredo Dias no âmbito da Semana Mundial do Investidor, realizada pela quarta vez, e que termina a 11 de outubro.

A CMVM tem projetos em cima da mesa e à espera de luz verde do governo, mas alguns necessitam de investimento, e o regulador não tem tido capacidade para o fazer, apesar de ter reservas que poderia usar para o efeito, mas que não pode libertar, por estarem cativadas, lamenta.

Entre as propostas que a CMVM tem em mãos para superar parcialmente o problema dos custos da regulamentação e supervisão, e contribuir para o desenvolvimento do mercado, está, por exemplo, a taxa zero para novos emitentes ou taxas progressivas muito leves para os primeiros anos de vida em mercado, explica Gabriela Figueiredo Lopes em resposta aos jornalistas. "Há um objetivo de não tratar todos por igual, mas verificar onde é que é possível e mais desejável fazer algumas intervenções cirúrgicas", acrescentou.

A presidente da CMVM reconhece a necessidade de simplificar a regulamentação. "Não é a única questão nem é o aspeto mais relevante do mercado, mas é uma área onde a CMVM quer atuar. Claro que temos limitações grandes, porque a maior parte da regulamentação é europeia", admite.

LEGISLAR PARA SIMPLIFICAR E O BALCÃO ÚNICO

O trabalho para simplificar a regulamentação, frisa Gabriela Figueiredo Dias, está patente numa revisão do código de valores mobiliários que a CMVM entregou ao governo há um ano e que aguarda progressos por parte do executivo para fazer o seu caminho. Mas não só, acrescenta: "está patente também na revisão da legislação da auditoria que está aguardar pelo lado do governo avanços"; "está patente numa revisão transversal e ambiciosa que estamos a fazer à legislação dos fundos de investimento, com o propósito de no princípio do próximo ano podermos ter uma proposta em consulta pública".

A CMVM, salienta, tem em preparação um projeto de certificação dos deveres de reporte que irá reduzir em 20% a informação a prestar, e cuja concretização e materialização está dependente de suportes tecnológicos que até este momento, pelas limitações que o regulador tem, não foi possível implementar.

Outro exemplo em curso é, diz, o projeto do balcão único eletrónico "Será por excelência o instrumento de relacionamento com o investidor e com os supervisionados, que agilizaria todos os processos, e que nos tornaria enquanto supervisores cada vez mais transparentes e escrutináveis, mas que não é possível implementar porque a CMVM não tem meios", avança. O regulador tem estado a suportar com receitas operacionais despesas de investimento, o que não é possível a partir de certo nível, salienta.

FALTA CAPACIDADE DE INVESTIMENTO QUE PARALISA

"A CMVM tem procurado nos últimos quatro anos recorrer a todas as fontes de financiamento e a toda a sua criatividade para tentar superar alguns desses problemas. Estas limitações têm impactos muito grandes na forma de fazer supervisão, na nossa modernização enquanto supervisor e no nosso contributo para o desenvolvimento do mercado", afirma a presidente do regulador do mercado de capitais.

Gabriela Figueiredo Dias diz que o regulador tem andado à procura de formas de financiamento. "Estamos sempre a explorar alternativas, e foi a primeira vez que, nos 29 anos de história da CMVM, nos candidatamos a fundos europeus, dos quais temos estado a beneficiar parcialmente", explica. E avança: "Mas a utilização destes fundos precisa de financiamento próprio para o qual nem sempre temos capacidade. Há inclusivamente financiamentos aprovados que provavelmente não poderão ser usados pela nossa incapacidade de contribuir com investimento estrutural, que tem sido feito à custa de receitas operacionais".

Gabriela Figueiredo Dias lamenta não poder usar as reservas do regulador. "É preciso não esquecer que a CMVM tem reservas que, de acordo com a própria lei, se destinam a fazer face a situações especiais, como necessidades de investimento para enfrentar situações difíceis. E é disso que estamos a falar. A impossibilidade de utilização dessas reservas cria aqui uma verdadeira paralisação, porque não nos permite avançar em investimentos que são decisivos e estruturais para simplificar a supervisão".

E dá como o exemplo "o projeto de simplificação dos deveres de reporte" que "está dependente da implementação de mecanismos de automatização de prestação de informação, com os quais não será possível avançar sem investimento". Gabriela Figueiredo Dias diz mesmo que "estas reservas são ineficientes e inúteis" caso não sirvam este tipo de propósitos para os quais foram criados.

"Há avanços na forma como fazemos a supervisão e nos relacionamos com o investidor", sublinha no entanto. E exemplifica "os prazos de registo, autorização e aprovação dos prospetos teve um melhoria de 40% nos tempos da resposta e de reação e aprovação no último ano e meio". Agora é preciso fazer mais.