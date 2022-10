Governo vai acabar com vistos gold em Lisboa e Porto

O Governo prepara-se para acabar com os vistos gold em Lisboa e no Porto. O diploma da medida - que já estava prevista para o Orçamento do Estado de 2020 mas foi adiada devido à pandemia - deverá estar pronto até ao final do ano. Isto porque, explica o “Jornal de Negócios” esta terça-feira, o primeiro-ministro António Costa quer cumprir tudo o que foi acordado com Bloco de Esquerda (defensor acérrimo da medida) e PCP no Orçamento deste ano.

Os vistos gold que concedem autorização de residência no país a cidadãos estrangeiros mediante a realização de um investimento imobiliário, vão assim ficar restritos às comunidades intermunicipais do interior e das Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores. Além disso, será aumentado o valor mínimo dos investimentos exigidos, que atualmente está fixado em 500 mil euros.

Luís Lima, presidente da Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal (APEMIP), é contra a alteração: “é óbvia a necessidade de recuar face à autorização legislativa prevista no OE2020”, sublinha, sobretudo nesta altura de pandemia. Por isso, diz, “ao invés de tentar travar o investimento estrangeiro, o nosso papel deve ser o de o voltar a captar, através de programas como estes, integrados numa estratégia de recuperação”.

Segundo o SEF, desde o início do ano que o montante captado pelos vistos gold totalizou 496 milhões de euros, menos 10% que o investimento acumulado em igual período de 2019. Ao todo, entre janeiro e agosto, foram atribuídos 915 vistos gold.