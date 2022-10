Antigo presidente da Pescanova condenado a oito anos de prisão

Manuel Fernandez de Sousa, antigo presidente do grupo espanhol Pescanova, foi esta terça-feira condenado a oito anos de prisão por vários crimes relacionados com a falsificação de contas da empresa e com a sua falência.

Segundo a sentença agora anunciada, ficou provado que após a crise de 2008 o então presidente executivo da Pescanova e um conjunto de pessoas da sua confiança manipularam as contas da empresa para conseguir continuar a obter financiamento.

Além de Manuel Fernandez de Sousa, a justiça espanhola condenou outros 11 acusados a penas de prisão de seis meses a três anos e meio, tendo ainda absolvido sete acusados.

A própria Pescanova e a auditora BDO também foram condenadas ao pagamento de multas pelo seu envolvimento.

Segundo o jornal galego "Faro de Vigo", dos oito anos de prisão para o antigo presidente seis decorrem dos crimes económicos de falsificação de contas e outros dois anos resultam de branqueamento de capitais, pena também aplicada à mulher de Manuel Fernandez de Sousa, Rosário Andrade.

Recorde-se que a Pescanova inaugurou em 2009, fruto de um investimento de cerca de 140 milhões de euros, uma unidade de aquacultura em Mira (na região de Aveiro). O empreendimento, que tinha sido financiado pela CGD, pelo BCP e pelo Novo Banco, acabaria por entrar num processo especial de revitalização em 2017.

Em 2013 a mulher do ex-presidente da Pescanova abriu uma conta bancária em Portugal para transferir mais de 4 milhões de euros para a China, mas a operação, considerada suspeita pelas autoridades portuguesas, acabou por ser bloqueada.