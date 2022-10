Península de Setúbal quer ficar com 10% dos fundos de recuperação

O desafio dos empresários da Associação da Indústria da Península de Setúbal (AISET) foi lançado ao Governo na semana passada. Logo depois de o ministro do Planeamento, Nelson de Souza, ter dito, na Assembleia da República, que “o sector privado não está, na atual conjuntura, nas melhores circunstâncias para investir” o envelope extraordinário de €12,9 mil milhões que o país deve aplicar nos próximos seis anos no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência 2021-2026 (PRR).

Ora, se Nelson de Souza alocar €1,2 mil milhões do PRR às empresas da Península da Setúbal, estas prometem-lhe mais do que duplicar a aposta do Governo na margem mais pobre da Área Metropolitana de Lisboa (AML).