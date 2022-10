Imobiliário: avaliação bancária bate novo recorde em agosto

Apesar da pandemia, a avalia­ção dos imóveis continua a crescer. Segundo dados divulgados esta semana pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), durante o mês de agosto a avaliação bancária mostrou que os preços da habitação em Portugal continuam a subir, embora o crescimento tenha desacelerado: o metro quadrado ficou fixado em €1128, mais €1 do que julho.

Fazendo a análise em termos homólogos, houve um abrandamento da taxa de variação, que caiu dos 8,0% em julho para os 7,0% no mês passado. Com 22 mil avaliações registadas durante agosto — equivalente a menos 3,2% do que no período anterior —, facilmente se conclui que o número de empréstimos tem vindo a dimi­nuir. Apesar disso, os preços das casas não desceram.