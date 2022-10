Venda de casas florestais ganha novo fôlego

Em Melgaço, no Parque Natural Peneda-Gerês estão duas dezenas de casas florestais, onde morou o guarda do perímetro, que a Câmara Municipal quer resgatar da erosão do património público. Por todo o país chegam às mil e começaram a ser identificadas há dois anos, quando se começou a desenhar o Fundo Revive Natureza, que tem 96 imóveis públicos para converter em unidades de turismo e cinco milhões de euros para investimento. Destes 96 edifícios, há 13 casas florestais que vão ser arrancadas ao abandono em outubro, assim que forem conhecidos os resultados do concurso do Turismo de Portugal.

“Estas casas têm um enorme potencial, estão nas montanhas e na floresta, nos parques naturais e têm vocação para o turismo”, afirma Pedro Pedrosa, um consultor que tem trabalhado com várias autarquias em projetos de desenvolvimento sustentável. A morar na Ferraria de São João, uma das Aldeias do Xisto onde explora um turismo em espaço rural, Pedrosa assume que “devem ser os privados a agarrar nesse património espalhado pelo território e fazer uso e negócio com ele. Há uma enorme procura para desse tipo de alojamento, em espaço rural”, salienta.