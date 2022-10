O que se passa com o Grupo Montepio?

A perder dinheiro no primeiro semestre, o Banco Montepio não tem tido vida fácil, trazendo pressão para os seus donos, os mais de 600 mil associados da maior associação mutualista do país. A saída de António Tomás Correia da associação não trouxe a calma esperada, a oposição pede mudanças, e a preocupação sobre o que se passa com o banco, o principal ativo — onde há agora um plano de reestruturação com impacto direto nos trabalhadores —, é visível. Não é por acaso: o banco representa 87% do ativo consolidado da mutualista.

Há várias tendências a observar no banco: os custos continuam a subir, o negócio bancário está a cair e as imparidades dispararam nos primeiros seis meses do ano. Os prejuízos de €51,3 milhões no primeiro semestre revelam uma situação preocupante, num período em que a banca está também a ser fortemente penalizada pela crise pandémica.