David Neeleman diz adeus à TAP e afirma que sai em nome da "estabilidade acionista"

A concretização do negócio de venda dos 22,5% do acionista norte-americano David Neeleman ao Estado Português foi feita esta semana, e comunicada hoje ao mercado. O primeiro acionista privado da TAP diz adeus à companhia. Leva em troca 55 milhões de euros.

"Sempre quis o melhor para a TAP. Foi assim em 2015, quando me candidatei à privatização e acreditei quando mais ninguém acreditava, e é assim hoje quando concretizo o acordo com o Estado português para deixar de ser acionista da TAP", lê-se na carta que enviou aos trabalhadores a que o Expresso teve acesso.

Com a saída de David Neeleman, o Estado torna-se dono de 72,5% do capital. Uma mudança que obrigou na quinta-feira à renúncia de Humberto e David Pedrosa dos cargos de administradores na TAP, devido a incompatibilidades decorrentes do Estatuto do Gestor Público.

David Neeleman usa a carta de despedida também para explicar as razões da sua saída. "Infelizmente a pandemia Covid, o seu impacto na indústria da aviação mundial não me permitiram continuar. A TAP precisa muito de estabilidade acionista por isso acordei sair. Estou, de novo, a fazer o que é melhor para a TAP", escreve o acionista norte-americano, um conhecido investidor do sector da aviação.

Foi uma relação que começou em 2015, ainda com Pedro Passos Coelho no poder, já na fase final do seu governo. David Neeleman entrou na TAP, no âmbito de uma parceria com o português Humberto Pedrosa, via Atlantic Gateway. Ficaram com 61% do capital.

Quando António Costa sobe a primeiro-ministro a privatização é revertida, e os privados aceitam ceder parte do seu capital ao Estado, que fica então com uma participação de 50%. Há uma nova reviravolta, as relações entre Neeleman e o Estado deterioram-se e o acionista norte-americano acaba por sair no meio de uma tempestade no sector da aviação.

Neeleman deixa uma companhia maior, com uma frota renovada, com mais trabalhadores e novos mercados. A herança também é pesada, dois anos consecutivos de prejuízos superiores a 100 milhões de euros. O acionista norte-americano nunca escondeu que era sua intenção colocar a empresa na Bolsa, o que nunca chegou a conseguir. No setor da aviação soube-se desde sempre que a prazo Neeleman iria sair da empresa.

"Nos últimos quatro anos, a TAP tornou-se uma numa TAP mais robusta, com uma frota renovada, mais eficiente e ecológica, com mercados diversificados, mais internacional, mais sustentável e atrativa", sublinhou Neeleman.

Deixa uma palavra de agradecimento aos trabalhadores e ao sócio Humberto Pedrosa, que se torna agora acionista direto da TAP. O Estado fica fora dos elogios. A má relação com o governo português, em especial com o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, levou a que a sua permanência na TAP se tivesse tornado insustentável.

"Quero agradecer ao Humberto por ter sido meu parceiro e desejo a ele e a todos os trabalhadores da TAP, muito foco e resiliência para voltarem a reerguer a TAP, o que acredito ser possível. Continuo a querer e a desejar, sempre, o melhor para a TAP", salienta Neeleman.

"A última palavra é de gratidão a todos os trabalhadores da TAP, pela forma como sempre me acolheram, pela sua qualidade técnica, capacidade de execução e paixão", conclui a missiva, pondo assim ponto final a uma relação iniciada em 2015.