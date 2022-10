Altice avança com fibra ótica nos Açores

A Altice anunciou esta quinta-feira que vai investir três milhões de euros na instalação de uma rede de fibra ótica capaz de garantir cobertura para 95% da população da Ilha Terceira, nos Açores. Esta vaga de investimentos na rede de fibra ótica deverá ficar concluída até ao final de 2020 e incidir especialmente nas regiões de Praia da Vitória e Angra do Heroísmo.

Os investimentos em fibra ótica não vão ficar confinados à Ilha Terceira. Alexandre Fonseca, presidente executivo da Altice Portugal, anunciou que durante 2021 a operadora vai investir um total de nove milhões de euros para renovar a rede móvel e levar fibra ótica a todo o arquipélago açoriano.

A este investimento juntam-se os 1,2 milhões de euros que serão investidos na renovação da rede que suporta as comunicações móveis na ilha açoriana.

Além da renovação da rede, os responsáveis da Altice aproveitaram a ida à Terceira para, juntamente com o Governo Regional dos Açores, anunciar a inauguração do Altice Labs Açores, unidade de engenharia e investigação que deverá operar integrada no parque tecnológico Terceira Tech Island, na cidade da Praia da Vitória.

O laboratório, que conta já com 11 colaboradores, deverá operar integrado com os Altice Labs que a operadora de telecomunicações tem vindo a instalar em vários pontos do país.

“Além de ser parte integrante do projeto Terceira Tech Island, a Altice Labs conta ainda com a parceria do Nonagon – Parque de Ciência e Tecnologia de São Miguel, onde tem vindo a prestar mentoria a diversas startups, impulsionando o seu amadurecimento e aproximação ao mercado”, refere a operadora em comunicado.