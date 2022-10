Segurança Social vai pagar 100% das horas não trabalhadas em empresas com quebras acima dos 75%

As empresas com quebras de faturação acima de 75% podem reduzir o horário de trabalho em até 100%, tendo os trabalhadores a garantia de receberem 88% da sua remuneração ilíquida, montante que será integralmente pago pela Segurança Social. A flexibilização do Apoio à Retoma Progressiva terá efeitos práticos a partir desta quinta-feira, 1 de outubro. A garantia foi dada pelo ministro Siza Vieira, esta quarta-feira, no final da reunião de Concertação Social, e será transversal aos vários sectores de atividade.

Como o Expresso avançou esta terça-feira, o Governo vai criar um novo regime de apoio, no quadro do Apoio à retoma Progressiva, para empresas severamente afetadas pela crise gerada pela pandemia e cuja retoma esteja a ser mais lenta ou nem sequer se tenha iniciado. Estão em causa empresas com quebras de faturação homóloga superiores a 75%, de todos os sectores de atividade. Os trabalhadores abrangidos nunca poderão receber menos do que 88% da sua remuneração mensal ilíquida que abrange a remuneração base, prémios mensais, subsídios regulares mensais (incluíndo trabalho por turnos), subsídio de refeição, nos casos em que este integra o conceito de retribuição e trabalho noturno.

O que muda para empresas e trabalhadores

Até agora, o regime de Apoio à Retoma Progressiva, sucessor do lay-off simplificado, previa que as empresas com quebras de faturação superiores a este valor pudessem reduzir os horários de trabalho até 60%. As horas trabalhadas são asseguradas a 100% pelo empregador, mas o custo das não trabalhadas era repartido entre Segurança Social e patrões numa proporção de 70% para 30%. Com as alterações agora anunciadas pelo Executivo, as empresas com quebras de faturação iguais ou superiores a 75% passam a poder reduzir o período normal de trabalho em até 100%. Um regime que aproxima o Apoio à Retoma da modalidade de suspensão temporária de contratos do lay-off simplificado, cujo fim os patrões têm contestado. Contudo, a ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, faz questão de salientar que "esta flexibilização não prevê a suspensão de contratos".

O Apoio à Retoma Progressiva, que vigora até ao final do ano, prevê que a Segurança Social comparticipe em 70% os custos salariais relativos às horas não trabalhadas nas empresas beneficiárias do apoio, cabendo ao empregador assegurar os restantes 30%. Para as empresas com quebras de faturação acima dos 75%, já estava previsto um apoio adicional de 35% da retribuição normal ilíquida devida a cada trabalhador pelas horas trabalhadas.

Com a alteração agora introduzida, "estas empresas poderão beneficiar de uma comparticipação nas horas não trabalhadas que, no limite, poderá chegar aos 100%", explicou o ministro da Economia, Pedro Siza Vieira aos jornalistas. Ou seja, na prática o Estado passa a assegurar a totalidade dos 88% de retribuição devida aos trabalhadores colocados em redução total de horário, num limite mínimo de um salário mínimo nacional (635 euros) e máximo de três salários mínimos nacionais (1905 euros).

Empresas com 25% de quebra de faturação também serão abrangidas

O novo regime de Apoio à Retoma Progressiva entra em vigor a partir de amanhã, 1 de Outubro, data em que já arrancava a segunda fase do apoio e mesmo que seja publicado mais tarde, terá efeitos retroativos. O seu período de vigência decorre até ao final do ano. Significa isto que um trabalhador só poderá ser colocado em horário zero durante a vigência do apoio, neste caso durante os meses de outubro, novembro e dezembro. No entanto, como o Expresso também já tinha adiantado, o ministro da Economia já admitiu que a medida será regularmente reavaliada e não fecha as portas a que possa vir a ser prolongada ao próximo ano. Uma visão que não tranquiliza os sindicatos.

E este apoio adicional que será concedido às empresas severamente afetadas pela crise não é a única novidade nas alterações cirúrgicas realizadas ao mecanismo sucessor do lay-off simplificado. O Governo anunciou também a criação de um novo escalão de apoio para empresas com quebras de faturação entre os 25% e os 40% que passam a poder também reduzir horários em até 33%, com direito a comparticipação da Segurança Social. Além disso, explicou a ministra do Trabalho, os trabalhadores que fiquem em casa com horário zero poderão ter acesso a uma bolsa de formação que complementa o salário de 88%. Bolsa essa que será reforçada dos atuais 150 euros (suportados em partes iguais pela empresa e pelo trabalhador) para o dobro, 300 euros.

É ainda necessário esperar pela publicação do decreto-lei que vai introduzir estas alterações. O ministro da Economia admite que possam ainda vir a ser introduzidos outros ajustes adiantando, contudo, que não é objetivo do Governo alterar as condições que já estão previstas para os restantes escalões, os que registam 40% e os 75% de quebra de faturação. Também não serão alteradas outras regras do apoio. As empresas que recorram ao Apoio à Retoma Progressiva estão impedidas de despedir enquanto estiverem abrangidas pela medida e até 60 dias após o seu termino.